Veinticuatro pacientes permanecen con Covid-19 en el Hospital de Ponferrada, dieciséis se encuentran en planta y ocho en la UCI. Esto llega después de que en las últimas horas se registrasen tres altas y tres revisiones de diagnóstico. En el último día no se han producido fallecimientos.

Sanidad ha dado conocer algunos datos de las personas ingresadas en relación a si están vacunados o no. Como titulares dos de los ocho pacientes en la UCI habían recibido tres dosis de la vacuna y solo uno no estaba vacunado. Además, solo cuatro de los que están en planta no están inmunizados. También, tres de los ingresados en planta cuentan con las tres dosis.

Cabe señalar que por el hospital de la capital berciana han pasado 1.534 pacientes que han sufrido esta pandemia y 1.289 son los que se han recuperado. Además, 438 personas han fallecido por el coronavirus en el área de salud del Bierzo y Laciana, tras la última actualización que ha realizado la Junta de Castilla y León. De esta manera, de las 438 defunciones, 221 se han registrado en el centro sanitario berciano.

En los centros de salud del Bierzo y Laciana se han diagnosticado 14.652 casos positivos de coronavirus, habiéndose curado 13.837. En estos momentos hay 815 casos activos y en la última semana se han detectado 234 nuevos contagios, 130 de ellos en Ponferrada.

En cuanto a la incidencia acumulada de contagios sigue en niveles altos en nuestra comarca. En Ponferrada está en 263 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días. A 14 días, la capital del Bierzo alcanza los 426 casos. En la segunda población más importante de la comarca, en Bembibre el índice a una semana se sitúa en 302 casos y a dos semanas se encuentra en 511 casos.





























