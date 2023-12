Una vecina sitúa a Muñoz en su casa de Santo Tomás de las Ollas la noche del suceso con Raquel Díaz

Una vecina de la vivienda que Pedro Muñoz tiene en la pedanía ponferradina de Santo Tomás de las Ollas Pedro le situó en ese lugar la misma en la noche en la que, en una finca próxima a la localidad de Toreno, se produjeron los hechos que han llevado al expolítico berciano a ser juzgado en la Audiencia Provincial de León por presunto intento de homicidio, lesiones agravadas, violencia habitual, injurias, amenazas y maltrato en el ámbito familiar contra la que fuera su esposa, la abogada Raquel Díaz.

La mujer declaró que ese 27 de mayo de 2020 -miércoles- le vio salir “sobre las nueve menos cuarto o menos veinte y me llamó la atención y se lo comenté a mi marido. Ese lunes habíamos estado con Raquel en el portal; él salía del garaje y pensé que volverían a vivir aquí otra vez. Salía deprisa con el coche, como que marchaba a algún sitio. No le di mayor importancia” dijo.

Añadió que no supo nada de lo ocurrido hasta el sábado y que cuando subió al tendedero una noche posterior le suscitó curiosidad ver que había tendidos “un pantalón y una camisa. Si no vive aquí, ¿Qué hace tendida la ropa?”, reflexionó.

También relató que otra noche, entre las 12 y la una, vio cómo una chica de melena y pelo largo negro sacó “muchísimas bolsas” de ese domicilio, que fueron introducidas en una furgoneta. “Me levanté y le dije a mi marido que creía que habían ido a hacer un registro a casa de Pedro”.

DETERIORO DE RAQUEL

La mujer señaló que ella y su pareja veían “cosas en Raquel que no cuadraban. Cuando llegaron Raquel era más alegre, estaba mejor físicamente. Luego la vi cómo se iba deteriorando. En más de dos ocasiones la vi hablar por teléfono, de noche, llevaba gafas de sol, la vi llorar más de una vez. La veía preocupada. Mi marido la llamada ‘medio kilo’ porque cada vez estaba más delgadita” y también declaró que no le constaba ni le parecía que Raquel tuviera problemas con la bebida.

En la tercera sesión del juicio contra Pedro Muñoz también prestaron declaración sus hijos y su exmujer, quien dijo no haber sufrido maltrato psicológico ni amenazas por parte del acusado.

LLAMADA AL 112

Parte de la sesión de declaraciones de este miércoles se dedicó a una llamada que Raquel Díaz hizo al 112 en marzo de 2018 llorando y gritando “por favor”, tras la que la Policía Municipal de Ponferrada acudió al domicilio en el que había residido Pedro Muñoz con su anterior pareja, donde no había nadie, y no al lugar en el que se encontraban ambos. Varios testimonios de policías manifestaron que la intervención se hizo en la dirección que fue facilitada por el Servicio de Emergencias, aunque algunas llamadas anteriores hechas desde el mismo terminal estaban vinculadas a Raquel Díaz, porque se había identificado al hacerlas.

El intendente Jefe de la Policía Local de Ponferrada, Arturo Pereira, señaló que pudo ser un error que se valorase por parte de la Policía Municipal el incidente como “ruidos entre vecinos”, cuando el 112 trasmitió el incidente como “sin clasificar” inicialmente. “La operativa fue, desde mi punto de vista, impecable”, defendió.

Además, reconoció que un manifiesto sobre su honorabilidad se había redactado a instancia suya tras conocer que se le pensaban atribuir acciones que incluso podían constituir algún delito.

“Para mí es importante mi honorabilidad, la personal y la profesional. Cuando se me cita para testificar y se me explica los motivos, me fui con un pesar y con el convencimiento de querellarme. No requerí a la familia; nunca estuvieron en mi despacho. Supieron que me quería querellar y se hizo ese documento. Me pidieron disculpas. Quería tenerlo para, en caso necesario, utilizarlo” manifestó en su declaración.

