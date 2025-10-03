¿Cómo va a ser la segunda edición de la Feria del Vino, Ponfevin, en El Bierzo (León)?

Ponferrada acogerá los días 10 y 11 de octubre la feria dedicada a los vinos de la Denominación de Origen Bierzo, con catas, talleres, conciertos y actividades culturales en La Rosaleda

Ponferrada (León) volverá a rendir homenaje a su tradición vitivinícola con la segunda edición de Ponfevin, la Feria del Vino, que se celebrará los próximos 10 y 11 de octubre en el bulevar Juan Carlos I, en La Rosaleda. La cita está organizada por las áreas de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada y se desarrollará coincidiendo con el final de la vendimia.

Segunda edición de la Feria del Vino, Ponfevin, en El Bierzo (León)

Escaparate de los vinos del Bierzo

El objetivo principal de Ponfevin es promocionar los vinos de la Denominación de Origen Bierzo, que cada año ganan más prestigio a nivel nacional e internacional. Para ello, se habilitará una zona expositiva donde estarán representadas las bodegas participantes, ofreciendo al público la oportunidad de conocer de primera mano la riqueza y diversidad de los caldos bercianos.

Actividades para todos los públicos

La feria no se limitará a la degustación de vinos. El programa incluye cursos de cata, talleres especializados, degustaciones gastronómicas, conciertos y actividades culturales que convertirán a La Rosaleda en un punto de encuentro para aficionados al vino, familias y visitantes.

Impulso al enoturismo

El concejal de Turismo y primer teniente de alcalde de Ponferrada, Iván Alonso, subrayó que esta segunda edición busca consolidar Ponfevin como un escaparate del potencial enoturístico y gastronómico del Bierzo, al tiempo que dinamiza el comercio y la hostelería de la ciudad.

“Queremos que Ponferrada sea un referente para quienes disfrutan del vino y de la cultura que lo rodea, ofreciendo una experiencia completa que combina tradición, ocio y gastronomía”, destacó Alonso.





PROGRAMA 2025

VIERNES 10 DE OCTUBRE

18:30 Inauguración de la feria y visita por parte de las autoridades.

Acompañados del grupo de música tradicional "Alegría Berciana".

19:00 Apertura Taquilla. Sesión DJ (escenario Ponfevín).

20:30 Apertura Corner Gastronómico "La Vida Láctea" (tickets en taquilla).

22:00 Concierto inaugural a cargo del grupo "Casino Montreal" (escenario Ponfevín).

23:30 Cierre del recinto.

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

12:00 Curso de Iniciación a la cata Vinos del Bierzo – Impartido por la D.O. Bierzo.

(Aforo limitado. Acceso con invitación – 15 € incluye cata vinos).

(1ª planta del Mercado Municipal de Abastos, zona gastrobares).

12:30 Apertura recinto y taquilla. Sesión DJ (escenario Ponfevín).

13:00 Concierto grupo "Los Pamplinas" Charanga tradicional.

13:30 Apertura Corner gastronómico Jamonízate by Javier del Río (tickets en taquilla).

15:00 Cierre del recinto.

19:00 Apertura del recinto. Sesión DJ (escenario Ponfevín).

19:00 Concurso de pisada de uva "Fin de Vendimia 2025".

(Inscripción por parejas en taquilla o al tlf. 653 581 445 – Sara. Escenario Ponfevín).

20:30 Apertura Corner gastronómico Jamonízate by Javier del Río (tickets en taquilla).

21:00 Charanga Jazz/Blues "Os Bregadiers".

23:30 Cierre taquilla.

00:00 Cierre del recinto.

Información adicional:

El recinto dispone de seguridad / zona lavacopas / TPV.

Precios: copa cata vinos personalizada 3 € | Tickets: 1 €/uds.

Pack Premium: copa + 10 tickets: 12 €

Paquete turístico: Pack Premium + visita bodega + comida o cena (consultar precios).

Contacto y reservas: ponfevin@gmail.com – 653 581 445

Organizan: Bierzo Enoturismo, Ayuntamiento de Ponferrada, Junta de Castilla y León, Nos Impulsa.

Colaboran: Casino Montreal, Alegría Berciana, Los Pamplinas, Vida Láctea, Os Bregadiers.