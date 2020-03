Sanidad destaca el comportamiento “ejemplar y responsable” de la población del Bierzo frente al coronavirus

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo ha elogiado el comportamiento “ejemplar y responsable” de la población de la comarca, de forma generalizada, tras la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus Covid-19 y el establecimiento de medidas excepcionales de contención y prevención en materia de salud pública.

“La posibilidad de amortiguar el impacto en nuestros recursos y nuestra población que puede suponer la amenaza de un incremento progresivo de la incidencia de casos en los próximos días y semanas sólo es posible gracias al esfuerzo colectivo y la responsabilidad común de toda la población”, destacaron los responsables del área sanitaria, en un comunicado difundido por el Ayuntamiento de Ponferrada.

Además, los responsables sanitarios aseguraron que “en el momento actual no existe un riesgo especial de desabastecimiento de ningún medio especial de protección o recurso” en el área berciana, pero advirtieron que el uso de medios de protección, especialmente mascarillas, no debe estar “movido sólo por temor” ni aplicarse “sin un criterio objetivo”, ya que esta situación “puede llevar a acabar con cualquiera de los recursos de forma peligrosa”.

Al respecto, la nota señala que uno de los los recursos sanitarios que pueden llegar a ponerse en riesgo debido a este uso “indiscriminado e injustificado” son las mascarillas quirúrgicas. “A pesar de no existir un desabastecimiento, se está observando un consumo muy elevado y un uso abusivo e indiscriminado en todo tipo de situaciones desde distintos ámbitos, incluidos los sanitarios”, lamentaron los responsables sanitarios, que recordaron que el uso de mascarillas quirúrgicas no protege de contagio ‘per se’ a quien la lleva y que no está indicado en la población en general ni en la totalidad de colectivos profesionales.

CONSULTA NO PRESENCIALES

Por otro lado, las autoridades sanitarias de la comarca también destacaron que durante los últimos días se están llevando a cabo consultas no presenciales para evitar que los usuarios tengan que desplazarse a los centros de salud o al Hospital del Bierzo para recibir atención o consejo. El mismo sistema se utiliza para comunicar resultados de pruebas o analizar necesidades del paciente.

Además, los servicios de citaciones, admisión y secretarías de los centros continúan activos, por lo que los responsables destacaron la importancia de atender llamadas de teléfonos de números desconocidos o largos, ya que pueden proceder de los servicios de salud o de otros servicios de ayuda, como el Ayuntamiento o Servicios Sociales, y “pueden ser muy importantes para ellos”, destacaron.

Por último, los responsables del área sanitaria advirtieron de la proliferación de informaciones de distintas fuentes que pueden producir “alarmas innecesarias” que contribuyan a “poner en peligro los mismos recursos que se intenta proteger”. “Es fundamental evitar difundir fuentes de información no fidedignas y utilizar solo criterios fiables y oficiales de información”, subrayaron.