CB rechaza cualquier moción de censura con el PSOE en Ponferrada con Olegario Ramón

Coalición por el Bierzo (CxB) ha rechazado una posible moción de censura con el PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada mientras Olegario Ramón esté al frente de este partido. Responde así a las invitaciones lanzadas por los socialistas, aunque aclara que a ellos no les ha llegado ninguna propuesta formal.

Así lo ha dicho el portavoz de la formación, Iván Alonso, quien ha aclarado que, a día de hoy, el pacto con el PP “es sólido”, aunque “la política es el arte de lo posible”, dijo, dejando así la puerta abierta a una posible negociación.

“No hemos tenido ninguna comunicación oficial por parte del PSOE. Parece una propuesta forzada. Parece que el partido le ha dicho al portavoz ‘oye mira a ver’. Y es lo único que hay. Nunca vamos a llegar a ningún acuerdo si Ramón está al frente. No es una persona de fiar, no cuadra nada de su proyecto con el nuestro. Hay una situación de falta total y absoluta de confianza con este señor. Tiene un comportamiento errático, dice una cosa y al minuto otra. Que nos expliquen qué quieren. Ahora mismo no estamos abiertos a una moción de censura, pero estamos dispuestos a escuchar. En el PSOE hay personas muy válidas, más allá de Olegario Ramón. Con este señor no vamos a ningún lado”, manifestó el bercianista.

Alonso se preguntó qué pasaría con la Alcaldía de Ponferrada en caso de prosperar esa posible moción de censura. “¿Quién sería el alcalde? ¿El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo? ¿O renunciaría?”.

Además, censura que el socialista haya dicho que CxB tiene propuestas“populistas y majaderas”. “¿Y quiere negociar con populistas y majaderos?”. “Habla de transparencia, pulcritud, de rebajar la tensión. Una persona que se dedica a ser un influencer en redes sociales, con compañeros que se dedican a verter barro. El que se lo tiene que hacer mirar es él”, remarcó.

El líder bercianista recordó que las posturas entre ambas formaciones están muy alejadas, ya que no están de acuerdo en muchos asuntos importantes, como la Zona de Bajas Emisiones o el museo y mirador de la Basílica de la Encina. “¿Va a contar alguna vez qué se habló en el inicio de las negociaciones para este mandato?”, dijo.

En esta comparecencia, el bercianista desveló también algunas cosas del mandato que compartió con el PSOE, como que se les negó el acceso a la carpeta ‘Z’ de Fondos Europeos y su participación en el grupo en el que se trataban estos asuntos. También, aseguró que el PSOE canceló, de forma unilateral, una reunión que CB había solicitado con la dirección general de Turismo para hablar de la posible inclusión de un proyecto de la Tebaida Berciana para una convocatoria de ayudas europeas.

En cuanto a asuntos actuales, Alonso aclaró que la subida del 10 por ciento en el gasto del Ayuntamiento en 2023 fue por las reclamaciones presentadas a la Relación de Puestos de Trabajo que firmó el exconcejal socialista José Antonio Cartón. “Además, en el último semestre hubo muchas licitaciones para el medio rural y nos sentimos orgullosos porque eso no quedó en remanentes. Pero no dice que la deuda viva del Ayuntamiento es solo del 39 por ciento”, explicó en relación a las últimas denuncias del PSOE sobre derroche en el gasto municipal.

Por último, Alonso volvió a pedir a Ramón que explique cuáles fueron los términos del acuerdo que el PSOE cerró con el exconcejal Pedro Muñoz, hoy en la cárcel tras agredir a su mujer, para gobernar en Ponferrada. ¿”Va a hablar alguna vez de su pacto real con Pedro Muñoz?”, volvió a preguntar. “Ese pacto se cerró entre ellos. Tiene que dar claridad sobre lo que hablaron”, finalizó.