El PSOE facilitará con su abstención la aprobación de los presupuestos de Ponferrada

El PSOE de Ponferrada facilitará, con su abstención, la aprobación de los presupuestos municipales para este año después de alcanzar un acuerdo con el equipo de gobierno de la capital berciana.

Este acuerdo incluye un total de 15 medidas propuestas por el grupo municipal socialista. La primera de ellas es la eliminación de los dos institutos que se comprometieron a los concejales de Vox “con presupuesto y contabilidad diferenciada”, además de no externalizar los servicios de la brigada de parques y jardines, las de mantenimiento y pintura y el personal de las piscinas de verano. Además, los presupuestos no recogerán ninguna enmienda de Vox y se crearán la Escuela y Museo de Cerámica, en un espacio que aún no se ha determinado.

En materia social, el equipo de gobierno se compromete a rehabilitar cuatro viviendas en este ejercicio y las mismas en el siguiente. Y los presupuestos de servicios sociales se dimensionarán según las necesidades reales de los usuarios, sin recortar servicios.

Por otro lado se creará una comisión mixta para la financiación del Proyecto del Bosque Urbano y se incluirán en el capítulo de obras las aceras de la Avenida de la Cemba con 48.000 euros, la adecuación de la parcela aledaña a la iglesia de la Rosaleda con 70.000 euros, los juegos infantiles de Bouzas y el muro con 20.000 euros, una pista deportiva en Cuatrovientos con otros 70.000 euros y un plan especial para la eliminación de tuberías de fibrocemento, dotado con 150.000 euros de carácter bianual.

Se completa con una partida abierta para estudiar la reversión del parking de la Plaza del Ayuntamiento y la creación de una mesa del agua para mejorar el servicio, especialmente a las pedanías.