Ponferrada (León) contará con cinco nuevos puntos de recarga del transporte municipal gracias a Asprona Bierzo

Nuevos puntos de recarga de bonos y tarifas del SMT:

Asprona Bierzo Central (C/ Ancha , 17)

Asprona Bierzo Cuatrovientos (Av de Galicia 41)

Asprona Bierzo Compostilla (3° Avd 24 A Compostilla)

Asprona Bierzo Flandes (C/ Tercio de Flandes 24)

Asprona Bierzo Flores (C/ Málaga 8) pic.twitter.com/lQolzUD6ef