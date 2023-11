Ponferrada cierra los parques hasta el domingo por la previsión de fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Ponferrada ha cerrado los parques, previsiblemente hasta este domingo, 5 de noviembre, ante la alerta amarilla decretada por condiciones climáticas adversas y la previsión de rachas de viento de 50 kilómetros por hora.

Ante esta situación de alerta, que se extenderá hasta el sábado, el Servicio de Bomberos de Ponferrada recomienda a la población que “sea prudente y no se exponga innecesariamente”, así como que en su vivienda revise los anclajes de los elementos fijados en el exterior, asegure puertas y ventanas, permanezca lejos de las ventanas con cristales.

En cuanto a los ciudadanos que se puedan encontrar en la calle cuando se produzcan las fuertes rachas de viento, los bomberos aconsejan que no se protejan en zonas próximas a muros, tapias o árboles, no circulen debajo de anuncios publicitarios o andamios, no toquen cables ni postes del tendido eléctrico. En el caso de que se encuentren condiciendo, recomendaron “asegurar las manos sobre el volante y reducir la velocidad” y no quedarse dentro de su coche, sino que busquen refugio en lugar seguro o, si es preciso, se metan debajo de él.