Pentawards 2025 reconoce el diseño innovador del vino inclusivo Aspronautas

El vino inclusivo Aspronautas, creado por Asprona Bierzo y diseñado por el Estudio Pablo Guerrero, ha sido seleccionado como doble finalista en los Pentawards 2025, uno de los premios internacionales más reconocidos en el ámbito del diseño de envases.

La ceremonia de entrega de galardones se celebrará el 4 de octubre en Ámsterdam. Tras recibir más de 2.000 candidaturas procedentes de más de 60 países, el jurado internacional seleccionó más de 700 proyectos para optar a un trofeo. Entre ellos, Aspronautas destaca en las categorías Brand Identity & Connected Packaging (Diseño con propósito) y People’s Choice Award (Premio del público).

En la categoría People’s Choice, solo 12 proyectos de todo el mundo han llegado a la fase final. El ganador se elegirá mediante votaciones en la cuenta oficial de Instagram de Pentawards entre el 21 de agosto y el 1 de septiembre. Puedes apoyar a Aspronautas votando en @pentawards.

Un vino con misión inclusiva

Aspronautas es un proyecto innovador donde Teresa, Baldomero, Miguel y Guillermo, personas con discapacidad intelectual, participan en todas las fases de elaboración: desde la recuperación y cuidado de un viñedo tradicional en el paraje de La Grisuela (Cubillos del Sil) hasta el diseño de las etiquetas, basadas en sus propios dibujos y trazos personales.

El proyecto cuenta con la colaboración de 13 Viñas, Estudio Pablo Guerrero, Coreti Etiquetas, Tightype y Lacre.es, logrando un vino que protege el patrimonio vitivinícola del Bierzo y al mismo tiempo apoya la inclusión social, mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual.

Creatividad, diseño y transformación social

Con esta doble nominación, Aspronautas y el Estudio Pablo Guerrero se posicionan entre la élite mundial del diseño de packaging, destacando no solo por su estética y creatividad, sino también por su impacto social.

Desde Asprona Bierzo destacan que “solo estar nominados entre los finalistas es muy valioso para nosotros, ya que demuestra que la inclusión también puede ser innovadora y creativa y que desde una región pequeña como el Bierzo se puede ocupar un lugar destacado en la vanguardia de la elaboración de vinos de calidad y del diseño”.