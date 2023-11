La Ordenanza Reguladora de Acceso a Zonas Peatonales de Ponferrada se activará el 1 de diciembre

Esta Ordenanza y el correspondiente control vehicular a través de cámaras define dos ámbitos de aplicación:

Casco Antiguo:

- Plaza de las Nieves, C/ General Vives hasta cruce con C/ Santa Beatriz de Silva.

- C/ Once Mil Vírgenes, Plaza del Ayuntamiento, C/ Ancha en el tramo comprendido por los números pares del 2 al 6 e impares del 1 a 9.

- Plaza del Ayuntamiento, C/ Jardines, C/ Cruz de Miranda hasta el cruce con C/ Pregoneros.

- C/ Pregoneros, C/ El Temple hasta el cruce con C/ Gil y Carrasco, C/ Gil y Carrasco, C/ Tras la Cava, C/ El Rañadero y Plaza de las Nieves.

Ponferrada Centro:

- Avenida de España:

* Tramo 1; desde Plaza de Lazúrtegui hasta el cruce de la Avda. de España con C/ República Argentina.

* Tramo 2; desde el cruce de Avda. de España con Avenida del Castillo.

- C/ La Paz; tramo comprendido en el cruce de C/ La Paz por las calles Gómez Núñez y Camino de Santiago.

- C/ Alcón; tramo comprendido en el cruce de C/ Alcón por las calles La Paz y Ramón y Cajal.

-C/ Doctor Fleming; tramo comprendido en el cruce de C/ Doctor Fleming por las calles La Paz y Ramón y Cajal.

En ambas zonas de aplicación se establece un régimen general de estacionamiento y parada de vehículos para carga y descarga, con una duración máxima de 30 minutos. En todos los casos el horario será de 8:00 a 11:00 y de 17:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 11:00 horas los sábados.

Los lugares de estacionamiento para carga y descarga son los siguientes:

Casco Antiguo: inicio y final de C/ El Reloj.

Ponferrada Centro: Avenida de España, números 17, 21, 32 y 40. C/ La Paz números 1 y 5. C/ Alcón, 3 y C/ Doctor Fleming, 5.

Los usuarios que aún no hayan solicitado la autorización de acceso pueden hacerlo en el Ayuntamiento de Ponferrada, en las oficinas municipales del Edificio Ciuden y a través de este enlace en la web municipal.

En la propia web se especifican las zonas afectadas por la Ordenanza, los trámites a realizar para obtener la autorización y los casos en los que se concede, que son los siguientes:

- Usuarios de garajes situados dentro de las zonas peatonales.

- Residentes en las zonas peatonales.

- Personas con discapacidad que tengan reconocida una movilidad reducida, tengan o no la consideración de residentes.

- Personas físicas autorizadas para el traslado de personas discapacitadas que tengan reconocida una movilidad reducida, tengan o no la consideración de residentes.

- Servicios públicos de emergencia.

- Servicios públicos municipales.

- Taxis y VTC.

- Clientes de establecimientos hoteleros situados en zonas peatonales.

- Propietarios de negocios situados en zonas peatonales.

- Proveedores de negocios situados en zonas peatonales.

- Empresas de reparto a domicilio.

- Empresas de construcción que estén desarrollando trabajos en zonas peatonales.

Cabe recordar que la Alcaldía podrá otorgar autorización de acceso a usuarios no contemplados en los anteriores casos, siempre que se acredite adecuadamente la necesidad de circulación por las zonas peatonales, justificando la motivación a través de los informes oportunos.