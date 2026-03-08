Las mujeres que sostuvieron la España rural: un homenaje en el 8M a su trabajo invisible

Se celebra este domingo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. No es ésta una fecha elegida al azar, sino que fue escogida para conmemorar un trágico suceso acaecido en 1911 en Nueva York.

Un terrible incendio en la fábrica ‘Triangle Shirtwaist’ acabó con la vida de más de 146 trabajadoras. Esta tragedia repercutió en la legislación laboral americana y en la necesidad de que las mujeres gozaran de unas condiciones laborales más adecuadas. En 1975 la ONU declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.





Las mujeres de la España rural

Mi recuerdo vuela hacia esas mujeres de la ‘España Rural’, hoy conocida como ‘España vaciada’, luchadoras que trabajaron infatigablemente cuidando de sus familias sin descuidar sus quehaceres domésticos, lo que suponía ya un gran esfuerzo, en una época en la que carecían de comodidades.

Atendían además a las interminables y durísimas faenas del campo, ordeñaban, sembraban, recogían la hierba y pastoreaban el ganado, sin remuneración alguna a cambio. O aquellas viudas que, subidas en la desolación por la pérdida del cónyuge, sacaban fuerzas de flaqueza para criar a sus hijos solas.

Un homenaje a su fortaleza

Mi admiración y humilde homenaje a esas mujeres de rostro enjuto, ojillos brillantes y boca de pana, de manos ásperas por suavizar el terruño, sabias, previsoras, audaces… que masticaron las dificultades de sol a sol.

A esas mujeres de hurmiento y lana que cardaban sueños e hilaban realidades, mientras amasaban tristezas. A esas mujeres de mandil, alpargatas, madreñas y azada que, rumiando tragedias y trillando ilusiones, nos ayudaron a ser nosotras.

Día Internacional de la Mujer

Sobre la colaboradora de COPE: Silvia Rodríguez

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo .

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor. Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.