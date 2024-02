Moreno dice que el acuerdo con Vox prevé “más servicios para sus concejalías, sin área delegada”

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, ha explicado que el acuerdo alcanzado entre el equipo de Gobierno municipal PP-Coalición por El Bierzo y Vox contemplaba “un aumento de servicios a las concejalías de Vox, sin área delegada”. “Como eso está unido al proyecto de presupuestos, al desconvocar el pleno, se ha revocado esos decretos”, señaló sobre la suspensión de la sesión prevista para este miércoles.

A su juicio, la decisión supone un ejercicio de transparencia, con el objetivo de que los técnicos puedan valorar las enmiendas presentadas por Vox que no pudieron ser sometidas a comisión informativa porque se platearon fuera de plazo. “Lo único que queremos es transparencia”, dijo antes de reprochar al portavoz socialista, Olegario Ramón, “su entrada en escena con la parafernalia que le gusta montar. Ahí no nos va a encontrar. No vamos a admitir lecciones de personas que como él han votado a favor de la amnistía. Le pido sosiego y que no entorpezca la labor de este equipo”.

Moreno no alude en las declaraciones remitidas por el equipo de Gobierno a la renuncia de dos concejales de Vox a sus cargos y sueldos tras señalar que el alcalde, Marco Morala, había suspendido el decreto por el que se les otorgaban las concejalías de Cultura y Formación y Empleo, con lo que entraban a formar parte del equipo de Gobierno.