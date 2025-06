Miles de personas claman en Ponferrada (León) por mejoras en Oncología y en la sanidad del Bierzo

Las calles del centro de Ponferrada volvieron a llenarse este fin de semana con una nueva marea blanca en defensa de una sanidad pública digna en la comarca del Bierzo. Alrededor de 10.000 personas, según estimaciones de la Policía Nacional y Local —más del doble según la organización—, respondieron a la convocatoria de la plataforma Oncobierzo, que impulsa estas movilizaciones ante la crítica situación del servicio de Oncología del Hospital del Bierzo.

Bajo el lema ‘Por mí’, los manifestantes recorrieron el tramo entre la plaza Luis del Olmo y el bulevar Juan Carlos I, en el barrio de La Rosaleda. Se trata de la tercera movilización organizada por Oncobierzo desde septiembre, cuando comenzaron a denunciar la escasez de oncólogos y el deterioro progresivo del centro hospitalario.

“Faltan recursos. Sobra abandono institucional”, afirmó con rotundidad el portavoz de la plataforma, Tito Gago, quien arremetió contra el Plan Asistencial Integral de Garantía para el Área de Salud de El Bierzo, impulsado por la Junta de Castilla y León, calificándolo de “inútil”.

Gago lamentó también la situación crítica que atraviesan múltiples especialidades del hospital, con servicios saturados, listas de espera inaceptables y falta de personal sanitario en todas las categorías: médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares. “La Consejería y la Gerencia del hospital no pueden seguir mirando a otro lado. Les exigimos respuestas reales, no discursos vacíos ni promesas sin cumplir”.

Además, reclamó la tramitación urgente del Proyecto de Ley de Zona de Difícil Cobertura, que podría mejorar la captación de personal sanitario en la comarca.

César Sánchez



Testimonios conmovedores

Durante la marcha se escucharon emotivos testimonios de pacientes y familiares. Aitana, superviviente de cáncer de pulmón, narró su experiencia. “Tuve suerte, pero muchos otros no. He visto irse a mi hermano, a mi amiga Graciela, al papá de Jeni... No podemos permitir que nos dejen sin atención médica por falta de medios”.

César Sánchez Ical

También intervino Tamara, quien denunció la precariedad del sistema sanitario rural. “No es solo oncología. Hablamos de abuelas esperando años por una operación de cadera, o de tener que ir a León para una consulta de cardiología. Luchamos por la dignidad de nuestros mayores y por no tener la peor lista de espera de Castilla y León. Ser del Bierzo, Laciana o Cabrera no debe significar tener menor esperanza de vida”, sentenció.