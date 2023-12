Los hermanos y amigas de Raquel Díaz declaran que vivía “con miedo y anulada” por Pedro Muñoz

Los hermanos y amigas de la abogada ponferradina Raquel Díaz, a cuyo exmarido, Pedro Muñoz, se juzga en la Audiencia Provincial de León por presunto intento de homicidio, de lesiones agravadas, violencia habitual, injurias, amenazas y maltrato en el ámbito familiar repitieron este martes en sus testimonios que ella vivía “con miedo y anulada” por el acusado.

En las comparecencias de la segunda sesión de la vista oral, el hermano de la víctima manifestó que ésta contó que sufría malos tratos y que en alguna ocasión Muñoz la había agarrado del cuello y que lo disimulaba con maquillaje. “Que la intentaba ridiculizar en las reuniones del partido y que la insultaba. Que él sabía pegar, tenía fuerza, había hecho halterofilia”, apuntó y también dijo que al día siguiente de su boda Raquel le comentó que tenía dudas al respecto por la existencia de infidelidades en relaciones anteriores por parte de Muñoz.

Su hermana aludió a un episodio vivido durante una visita que hizo a la pareja y en la que dijo haber escuchado, desde su cuarto, cómo “la arrastraba por la escalera, porque se quejaba y se oían ruidos. Y luego hubo una discusión muy fuerte en la planta de abajo. Él voceaba, pero no entendía lo que decía. Al día siguiente le pregunté a Raquel que qué había pasado, le dije que había pasado miedo y me dijo que no había sido nada en comparación con otras veces. Que sabía dónde tenía que darle para que no se notara”.

EL CIELO Y EL INFIERNO

Tanto la hermana de Raquel como una de sus amigas comentaron, sobre la relación que mantenía con el acusado que ella lo resumía diciendo que con él “estás en el cielo o en el infierno”. La hermana y alguna de sus amistades dijeron también que la abogada estaba “anulada”. También aseguraron ser testigos del control permanente que ejercía vía telefónica sobre ella.

“La anuló como persona y laboralmente y tenía miedo a abandonar la relación” señaló una de sus amigas mientras otra dijo que temía, por amenazas proferidas por él, que en caso de romper hubiese represalias tanto contra Raquel como hacia su círculo familiar y de amistades.

Raquel, según declaró su hermana y una de sus amigas, llegó a plantearse ir a vivir y a trabajar fuera de Ponferrada porque no podría permanecer allí si le dejaba.

Los testigos que comparecieron este martes relataron algunas frases dichas por Pedro Muñoz que escucharon, junto a Raquel, cuando ésta recibía sus llamadas y activaba el ‘manos libres’ de su teléfono móvil como “Te voy a hundir, te voy a hundir, te voy a hundir y tú no eres nadie”, “Puta, hija de puta, ¿dónde estás?” o “Eres una puta y como puta que eres tienes que estar en la calle, que es donde están ese tipo de mujeres”.

“Raquel decía que denunciarle implicaría que no iba a poder trabajar, que iba a acabar con su vida. Tenía verdadero miedo”, expuso una de las testigos. “Dijo que tenía mucho miedo y que la había amenazado. Vino a casa muerta de miedo, llorando, dijo que se había puesto muy agresivo”, señaló una de las comparecientes sobre una de las ocasiones en que la víctima había acudido a ella.

Las amigas y los hermanos de Raquel Díaz negaron, como en la sesión del lunes, declaró el acusado y dio a entender su defensa, que la abogada tuviera problemas con la bebida y destacaron que era deportista y se preocupaba por su alimentación. Respecto a su físico, recalcaron que durante la relación con Muñoz sufrió un deterioro importante.

“Siempre me dijo que no sabía hasta dónde llegaba el poder que tenía este señor”, aseguró una de las testigos y también comentó que escuchó decir a Raquel que Pedro había afirmado que donar el dinero de la boda para la campaña política del partido al que ambos pertenecían -cofundado por él y del que ella ejercía como portavoz- fue el motivo real del enlace. También declaró que Raquel aportó 12.000 euros a la formación.

“Pretendía aislar a Raquel. Ella no podía dar un paso sin que él lo supiera en cada momento. Raquel era totalmente diferente cuando él estaba delante. Creo que todo basado en el miedo que tenía”, aseguró otra de sus amigas.

EL JUEZ AMONESTÓ A PEDRO MUÑOZ POR HACER GESTOS A UNA TESTIGO

El magistrado de la Audiencia Provincial de León, que preside el tribunal que juzga al exconcejal de Ponferrada y exdiputado provincial Pedro Muñoz, cofundador de Coalición por El Bierzo, reprobó este martes la actitud del acusado durante la segunda sesión de la vista en la que está acusado de varios delitos contra su exmujer, Raquel Díaz, entre ellos, por intento de homicidio -por parte de la acusación particular- y de lesiones agravadas, violencia habitual, injurias, amenazas y maltrato en el ámbito familiar, por parte del Ministerio Fiscal.

El acusado podría habría hecho gestos que se han podido a interpretar como amenazantes a una de las testigos, amiga de la víctima, mientras prestaba testimonio. “¿Qué gestos está haciendo usted a la testigo? No puede hacer ningún gesto a ninguna de las personas que se encuentran aquí, salvo a mí”, le dijo el juez al acusado.

El magistrado dijo verle “alterado” y le preguntó si se encontraba bien o le pasaba algo. “¿Cómo me voy a encontrar bien?, ¡Me pasa de todo!”, respondió Muñoz, que en un momento de la declaración dijo tener que ausentarse de la sala y la abandonó dando un portazo.

Uno de los letrados de la defensa, al que Muñoz hacía constantes gestos y comentarios, le llegó a pedir que estuviese “tranquilo” y que guardase las formas.