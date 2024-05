El Hospital del Bierzo retoma este miércoles el servicio de oncología

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha confirmado que el Hospital del Bierzo volverá a tener este miércoles servicio de Oncología tras haber causado este martes baja médica los dos profesionales en plantilla.

Del mismo modo, Diego ha pedido disculpas a los pacientes que este martes no han podido ser atendidos. “Es una circunstancia excepcional e imprevisible, ya que los dos oncólogos han pedido la baja y, al no saberse, no se podía haber cancelado las consultas con tiempo”, ha explicado el delegado.

En cuanto se ha conocido la situación, la Gerencia y la Consejería de Sanidad han buscado posibles soluciones que pasarán, como en otras ocasiones, por trabajar en red con profesionales de otros centros hospitalarios de la Comunidad Autónoma.