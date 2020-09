Dos detenidos por agredir a la Policía de Ponferrada cuando controlaban el uso obligatorio de la mascarilla

Efectivos de la Policía Municipal de Ponferrada han detenido este fin de semana a dos hombres de 31 y 34 años tras increpar y agredir, junto a un grupo numeroso de personas, a agentes de la Policía Municipal que trataban de identificarlos tras comprobar que ambos no hacían uso de la mascarilla obligatoria. Como consecuencia de los hechos resultaron heridos tres policías y los dos detenidos, aunque ninguno de los heridos reviste especial gravedad.

Uno de ellos comenzó a increpar a los agentes al tiempo que no accedía a identificarse. Dado su “estado de agresividad” fue necesario reducirlo entre los cuatro agentes. El otro varón también increpó a los policías y grabó la escena con su móvil concluyendo con una agresión a uno de ellos.

Además, un grupo numeroso de personas se concentraron en torno a los policías “acosándolos y hostigándolos”, alguno de los participantes llegó a propinar “empujones y patadas” a los agentes durante su intervención. Cabe resaltar que los hechos sucedieron en la zona del casco antiguo de la capital berciana en la madrugada del sábado al domingo.

La Policía Local de Ponferrada también impuso durante el fin de semana un total de 99 denuncias por no llevar mascarillas en espacios libres y no respetar la distancia de seguridad. Tres establecimientos del sector de la hostelería y la restauración también fueron sancionados por no guardar la distancia de seguridad en sus terrazas, uno más por incumplir su horario de cierre y un quinto local fue denunciado por carecer de licencia de actividad.

En el ámbito del ocio nocturno, los agentes cursaron 23 denuncias por ‘botellón’, siete por consumo y tenencia de estupefacientes y una por realizar actos vandálicos en la vía pública.

Por último, los agentes practicaron 15 controles de alcoholemia, con resultado positivo para dos conductores.