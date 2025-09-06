Detenido un joven en Camponaraya (León) por un delito continuado de daños

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años de edad como presunto autor de un delito continuado de daños ocasionados mediante pintadas en diferentes inmuebles del municipio de Camponaraya. Más de una veintena de denuncias

La investigación se inició tras las numerosas denuncias presentadas por vecinos y entidades públicas, que alertaron de la aparición de grafitis en fachadas y puertas de garajes de viviendas particulares, así como en edificios de uso público. En total, se han registrado 23 denuncias relacionadas con estos actos vandálicos. Un edificio de interés cultural entre los afectados

Entre los inmuebles dañados se encuentra la Casa Ucieda Osorio, considerada un elemento de interés cultural y parte del conjunto histórico protegido del Camino de Santiago a su paso por el Bierzo. Este hecho reviste una especial gravedad, al tratarse de un bien patrimonial incluido en la ruta jacobea.

Además, las pintadas afectaron a instalaciones municipales como el campo de fútbol y el edificio multiusos del Ayuntamiento de Camponaraya, lo que ha generado gran malestar en la localidad. Investigación y detención

Efectivos del puesto de la Guardia Civil de Cacabelos asumieron la investigación, que se centró en recopilar pruebas y testimonios hasta dar con la identidad del presunto autor. Finalmente, las diligencias concluyeron con la detención del joven de 19 años, considerado responsable de la oleada de pintadas.

El arrestado, junto con la documentación recogida durante la investigación, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada, que continuará con el procedimiento judicial. Preocupación en el municipio

Los daños ocasionados han generado un notable malestar entre los vecinos y las autoridades locales, que ven cómo el patrimonio histórico, cultural y social del municipio se ve afectado por este tipo de actos. Desde el Ayuntamiento se ha reiterado la importancia de proteger el patrimonio común y se ha pedido respeto hacia los bienes públicos y privados.