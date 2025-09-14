El Cristo y la Virgen de La Soledad: Devoción y Tradición en El Bierzo (León)

Tras la celebración de Nuestra Señora de La Encina, muchas miradas se vuelven hacia el Santo Cristo. Su devoción se extiende por la comarca, destacando especialmente Bembibre, donde se venera en el Santuario del Ecce-Homo, templo neoclásico del siglo XIX construido sobre uno anterior.

En su interior se custodia una sobrecogedora imagen del Cristo flagelado, amarrado a una columna. Esta talla del siglo XVIII, atribuida al tallista rural Sebastián Fernández, destaca por su realismo y crudeza. Cada siete años, la romería conmemora el milagro de 1628, cuando la sequía amenazaba la cosecha y los regidores del Ayuntamiento solicitaron la intercesión del Santo Ecce-Homo.

Cristo de la Esperanza en Villafranca del Bierzo: Arte y patrimonio religioso

En Villafranca del Bierzo, conocida como la “Pequeña Compostela”, se celebran las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Esperanza. La imagen se conserva en la iglesia de San Nicolás el Real, de planta de cruz latina, con nave dividida en tramos, bóveda de lunetos y cúpula sobre pechinas.

Preside el Retablo Mayor una talla del siglo XVII en madera de ébano sin dorar, donada por Gabriel de Robles, indiano natural de Villafranca que financió la construcción del templo, convirtiéndolo en un símbolo patrimonial y religioso de la localidad. Nuestra Señora de La Soledad en Camponaraya: Devoción y la ermita neogótica

Camponaraya, en pleno Camino de Santiago, se engalana para honrar a su patrona: Nuestra Señora de La Soledad. Esta advocación, derivada de Nuestra Señora de los Dolores, se popularizó en Europa durante el siglo XV gracias a los Servitas o Siervos de María. La Soledad de María representa el último de los siete dolores de la Virgen.

La ermita de la Soledad, de estilo neogótico, con cubierta de pizarra y dos torres llamativas, se construyó sobre un antiguo santuario. En su interior, los fieles veneran la imagen de una Virgen doliente y afligida con gran devoción.

Felices Fiestas del Cristo y La Soledad: Tradición y comunidad en el Bierzo

Desde COPE Bierzo, queremos desear Felices Fiestas de El Cristo y Nuestra Señora de La Soledad. Estas celebraciones representan un vínculo entre la historia, la fe y la comunidad berciana, uniendo devoción, arte y tradición en cada rincón de la comarca.

