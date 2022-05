Con perspectiva- “El milagro de San Facundo”

“EL MILAGRO DE SAN FACUNDO”

En pleno corazón del Bierzo alto, a escasos kilómetros de Ponferrada, nos topamos como por arte de magia con un pueblecito que destila encanto en cada rincón, un oasis de belleza incomparable, una oda a la naturaleza en grado superlativo. San Facundo, localidad perteneciente al municipio de Torre del Bierzo, debe su nombre a un santo leonés martirizado a principios del siglo IV en las inmediaciones del río Cea. Un remanso de paz y armonía, únicamente perturbadas por el alegre trino de las aves canoras y el cristalino arrullo de las aguas del río Argutorio que ha esculpido cual obra de arte, a conciencia, los maravillosos paisajes de este valle poblado de criaturas oníricas que dan rienda suelta a nuestra imaginación. Cuya sola contemplación atempera el espíritu y procura sosiego al alma.

Considerado en el año 2017 el pueblo leonés más bonito, este galardón supone un merecidísimo reconocimiento para este paraíso terrenal de tan solo dieciocho habitantes, cuyo pasado estrechamente ligado a la minería veía seriamente comprometido su futuro, tras el cierre definitivo de las minas. Como otros tantos pueblos de la ‘España vaciada’, San Facundo se enfrentaba a una inevitable y progresiva desaparición. Sin embargo, esta aldea ha sabido reinventarse y convertirse en todo un referente turístico gracias a la perseverancia y el tesón de su alcalde Ricardo Vila y sus vecinos que no se arredraron ante las dificultades, a pesar de que no eran pocas y obraron el milagro, rescatando a San Facundo del abandono y la crueldad del olvido. Conocedores de los dones naturales de esta tierra y sabedores de sus infinitas posibilidades, no cejaron en su empeño hasta ver sus aspiraciones cumplidas, dar a conocer este vergel allende los mares. Embajadores de lujo de este bucólico paraje de calles empinadas, casas restauradas con exquisito gusto en un cuidado entorno, del que parten innumerables rutas que vertebran la espina dorsal de este valle, mostrando reveladores secretos al visitante, mientras el verano chapoteando alegre reconociéndose dueño de la playa fluvial que contempla de hito en hito.

Asimismo, presume San Facundo de una gastronomía de “alto copete" en la que no pueden faltar las consabidas castañas, pues estamos en el Bierzo, comarca en la que abunda este preciado fruto y la trucha a la que se rinde honores en un afamado festival, loa en forma de encuentro cultural y gastronómico ya por su tercera edición, en el mes de junio. Salmónido de éxito al que incluso se le ha dedicado una escultura, obra del genial escultor berciano Arturo Nogueira. Es la trucha además, la base de los suculentos platos que Marga Vila, experimentada cocinera, elabora con dedicación y esmero en el restaurante Hermanos Vila combinando cocina tradicional y vanguardista en estos deliciosos caprichos capaces de seducir a los paladares más exigentes.

Señas de identidad que definen a este pequeño edén berciano que alardea de su recién estrenado himno, compuesto por el célebre gaitero Bras Rodrigo y luce orgulloso cual insignia su bandera. San Facundo, adalid de la ‘España Anhelada’ ésa que nos inspira y a la que todos nosotros en algún momento deseamos regresar.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado