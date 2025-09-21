Cementos Cosmos organiza una jornada de puertas abiertas en Toral de los Vados (León)

La fábrica de Cementos Cosmos en Toral de los Vados celebrará el próximo 27 de septiembre una jornada de puertas abiertas dirigida a los vecinos y vecinas del Bierzo. El objetivo es acercar a la población a una industria con más de cien años de historia en la comarca, que genera empleo y riqueza, y cuyos productos son esenciales para la construcción de infraestructuras, centros educativos, sanitarios y viviendas.

Inscripciones

Las personas interesadas deben inscribirse previamente, ya que el aforo es limitado. Pueden hacerlo a través de la web de Votorantim Cimentos: Fábrica de Toral de los Vados o en el teléfono 653 581 445, disponible de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Cementos Cosmos de Toral de los Vados (León)

Visita guiada y sostenibilidad

La jornada comenzará a las 10 de la mañana con un recorrido por las instalaciones, donde se mostrarán las inversiones realizadas en los últimos años para avanzar hacia una producción más sostenible. El gran reto de la compañía es alcanzar la neutralidad en carbono en 2050.

El director de la cementera, Jaime Santoalla, destacó que “para nosotros es un orgullo abrir las puertas de la fábrica a nuestros vecinos y vecinas. Cementos Cosmos forma parte de la historia del Bierzo y queremos que la sociedad berciana conozca de primera mano qué hacemos, cómo trabajamos y cuál es nuestra contribución al desarrollo de la comarca. La jornada de puertas abiertas es una oportunidad para compartir nuestros valores y nuestro compromiso con la descarbonización de nuestra actividad.”

El compromiso de Votorantim Cimentos

Votorantim Cimentos, grupo al que pertenece Cementos Cosmos, es miembro fundador del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). A través de la Asociación Global de Cemento y Hormigón (GCCA), impulsa proyectos de innovación para reducir su huella de carbono y desarrollar soluciones conjuntas que contribuyan a la descarbonización del planeta.

Sus objetivos para 2030 incluyen reducir emisiones, aumentar el uso de energías renovables, mejorar la eficiencia de los procesos e invertir en tecnologías limpias.

Sobre Votorantim Cimentos

Con más de 12.000 empleados y presencia en nueve países, Votorantim Cimentos es una de las principales empresas internacionales de materiales de construcción. En España opera con las marcas Cementos Cosmos, Cementos Teide, Prebetong Áridos, Prebetong Hormigones y Morteros Pulmor, con fábricas en Alconera, Córdoba, Málaga, Niebla, Oural y Toral de los Vados, además de moliendas, plantas de hormigón, mortero y explotaciones de áridos.