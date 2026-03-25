Miki Bosch, central del Pontevedra, espera un duelo muy duro en Zamora

El Pontevedra CF afronta las próximas jornadas con la moral por las nubes y con la ilusión de afianzarse en los puestos de playoff. El jugador Miki Bosch ha asegurado en rueda de prensa que el equipo está "trabajando bien", con "muchas ganas de que llegue siempre el fin de semana". Esta mentalidad se refleja en la ambición de "poder estar en playoff las máximas semanas posibles", lo que mantiene al vestuario contento. Recordemos que el Pontevedra es quinto en la tabla (con un partido menos por el aplazado en Getxo) pese a acumular 6 jornadas sin vencer.

Bosch ha analizado la pequeña maratón de partidos que se les presenta a los granates, con 4 encuentros en apenas 15 días y tres de ellos ante rivales directos, en ese listado de nueve equipos separados por apenas un triunfo en la búsqueda de 3 plazas para la fase de ascenso. Tras visitar este sábado al Zamora, recibirán el sábado siguiente al Barakaldo antes de viajar el miércoles 8 a recuperar el duelo pendiente ante el Arenas y cerrando el sprint el domingo 12 en Pasarón frente a la Ponferradina. Para Miki será complicado pero reconoce que les "gustan los retos difíciles".

Una liga muy igualada

Bosch ha destacado la igualdad de la categoría, donde "un punto arriba, un punto abajo, al final se nota". A pesar de que tienen la suerte de "estar sumando siempre", el defensa ha sido claro sobre la ambición del equipo: "No nos vale el empate. Nosotros queremos ganar siempre todos los partidos". Esta mentalidad es clave en una competición tan reñida a falta de 9 jornadas, 27 puntos en juego, 30 en el caso granate.

Hay que insistir para que vuelvan a llegar los goles" Miki Bosch Jugador del Pontevedra

La clave está en las áreas

El equipo está poniendo una "exigencia plena en eficacia en las áreas", tanto en defensa como en ataque. Son apenas dos goles encajados en seis duelos pero, solamente uno a favor. De hecho, llevan tres empates sin goles consecutivos. El jugador reconoce que a veces es "cuestión de suerte", pero la clave es "insistir, insistir, insistir", con el convencimiento de que los resultados llegarán. Además, ha subrayado la importancia de toda la plantilla, afirmando que "todos los jugadores vamos a dar el 100 por 100 en estos partidos", incluyendo a aquellos que no han contado con tantos minutos.

Una final contra un rival directo

El próximo encuentro en Zamora se presenta como "un partido muy duro", contra un rival directo con los mismos puntos en la clasificación. "Es un partido muy bonito donde se va a ver un buen fútbol", ha anticipado Bosch. Sin embargo, el equipo lo afronta sin rodeos y con la máxima intensidad, tal y como ha sentenciado el jugador: "Vamos a salir a la guerra". Recordó también el 4 a 1 de la ida ante un conjunto zamorano que aún no había cambiado de entrenador.

Vamos a salir a la guerra en Zamora" Miki Bosch Jugador del Pontevedra

Finalmente, Miki Bosch ha querido destacar que, a pesar de la presión, al equipo también le gusta "disfrutar de lo que estamos haciendo" con "tranquilidad y con cabeza". Esta conexión se ha trasladado a la grada, y el jugador ha agradecido el apoyo de la afición, que les impulsa a "estar ahí siempre".