Cuando el año comienza: palabras para mirar al futuro con esperanza

“Día del año

nuevo

día eléctrico, fresco

todas

las hojas salen verdes

del

tronco de tu tiempo”

Así recibía el año nuevo Pablo Neruda con su ‘Oda al Primer Día del Año’. Ese 1 de enero, al que nos asomamos nostálgicos, curiosos, de hito en hito, a hurtadillas, llamando con temerosos aldabonazos a esa pequeña puerta que parece abrirse de par en par a la esperanza.

El inicio como oportunidad

Ese primer día del año, ahítos de ilusión, desbordados de alegría, nos concede otra oportunidad para comenzar desde cero, nos insta a escribir con letras de oro un nuevo capítulo, a tomar decisiones, a enmendar errores o a evitar aquellos que, en definitiva, modificarán o cambiarán por completo el curso de nuestras vidas. Pero es también un buen momento para hacer balance y desde la atalaya del nuevo año se nos antoja irremediablemente echar la vista atrás, distraída por los vericuetos de la memoria.

Atrapar sentimientos

Permitidme, mis queridos amigos, que este año nuevo os convide a atrapar sentimientos, a derramar lágrimas de miel, a proyectar instantes, a recrearnos en los adverbios y a disfrutar dichosos de los pronombres, en esa acuarela de ocres, en ocasiones ajada y a veces colorista, auspiciada por el inexorable marco del tiempo.

Un deseo compartido

Desde COPE Bierzo, desearos con todo mi corazón Feliz Año Nuevo, en el que, como dijera el poeta:

“Desde este año

todo será ganancia

cielo del mundo”

Issa Kobayashi.

Feliz Año Nuevo 2026

Sobre la colaboradora de COPE: Silvia Rodríguez

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo .

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor. Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.