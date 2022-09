Adamo ya tiene instalada fibra óptica en más de 24.000 viviendas de 40 poblaciones del Bierzo. En el Mediodía COPE Bierzo hemos hablado con Enrique Capdevila, director en Castilla de esta empresa.

-Para aquellas personas que no conozcan Adamo, ¿a qué actividades se dedica la empresa?

Adamo está presente en todos los ámbitos al proveer Internet a los usuarios. Desde el primer momento, como instalador de fibra óptica. En especial en áreas rurales, en segundas residencias y urbanizaciones, en nuevas zonas urbanas con una alta densidad de población y, en definitiva, en poblaciones y lugares a los que otros operadores no llegan. Pero también suministramos el propio servicio de Internet gracias a contar con una red propia que supera los 10.000 kilómetros de extensión y conecta más de 700 municipios, así como proporcionamos servicios de telefonía fija y móvil a particulares, empresas, administraciones públicas, asociaciones, etc. En pocas palabras, intentamos llevar fibra a todos los sitios, a quien sea que le haga falta y aportando siempre un servicio integral.

-¿En qué se diferencia ese servicio respecto al que dan otras compañías, tiene Adamo algo de especial?

Pues lo cierto es que sí, varios puntos:

De entrada, tenemos toda una gama de productos y ofertas que pueden adaptarse a la práctica totalidad de clientes y bolsillos en fibra óptica, móvil y fijo.

Dejando a un lado la parte comercial, estamos instalando Internet de alta velocidad en pueblos que antes no lo tenían porque a otras empresas no les sale rentable hacerlo y, como consecuencia, descartan el despliegue. Nosotros tenemos más que comprobado que nuestro modelo funciona, que puede ser sostenible llevar fibra óptica a aquellos que más lo necesitan por vivir en lugares apartados, de difícil acceso o con peores comunicaciones. De hecho, es rentable a largo plazo.

Pero, como ya he apuntado, Adamo no sólo cablea. Una vez consolidada la infraestructura, la empresa ofrece la conexión a Internet más rápida que existe en el mercado (1.000 MB), que ningún otro operador supera. Estamos muy orgullosos de esta velocidad, fuimos los primeros en ponerla a disposición de los usuarios, se puede volar con ella. En tiempos de confinamiento, de restricciones a la movilidad, de teletrabajo, de citas médicas en remoto y de educación on line, proporcionar esa potencia de señal de Internet facilitó la vida de las personas, y lo sigue haciendo. Esa señal permite una enorme variedad de opciones: reuniones con una conexión estable, mantener videoconferencias sin cortes, estar más cerca de los familiares y amigos que viven lejos, comprar y vender a través de Internet, ver series y disfrutar de videojuegos on line, etc.

-Yendo a lo más cercano, lo que más nos interesa, ¿cómo va el despliegue de Adamo en El Bierzo?

En el conjunto de El Bierzo, ya suministramos fibra óptica en más de 24.000 hogares de 40 poblaciones.

-¿Puede darnos algunos nombres?

Por supuesto. Destacan, en términos cuantitativos, Ponferrada (más de 6.200 hogares conectados por Adamo), Bembibre (superando los 3.600), Cuatrovientos (rondando los 2.000), Cacabelos (cerca de 1.500), Camponaraya (más de 1.400) y Fuentes Nuevas, con casi 1.000 viviendas que cuentan hoy con Internet ultrarrápido.

-¿Va a continuar este desarrollo en El Bierzo?

Por supuesto. Desde Adamo, los próximos pasos que vamos a dar serán en Igüeña (Rodrigatos y Pobladura) , Bembibre (San Esteban de Toral , Arlanza , Lebaniego) y Torre del Bierzo (Tremor de abajo, Viñales).

-¿Qué puede contarme del cableado en el Camino de Santiago?

Adamo ya forma parte de la conectividad del Camino de Santiago, pues suministra Internet de alta velocidad en varios de los municipios que lo componen. Varios de ellos carecían anteriormente de conexión a Internet. En el Camino de Santiago leonés, Adamo ya tiene instalada su red de alta velocidad en 750 viviendas de Molinaseca, Santa Colomba de Somoza y Campo en su despliegue camino de Ponferrada.

-¿Cuál es el objetivo de Adamo a largo plazo?

El compromiso de Adamo es claro: llevar la fibra óptica a entornos históricamente olvidados, a cada rincón también de El Bierzo. De ahí que la compañía se haya convertido en el operador de referencia en las áreas rurales de la León, ofreciendo servicio en los pueblos con menos habitantes. Queremos llevar fibra óptica al ámbito rural, a las zonas desconectadas o que disponen de una conexión deficitaria. Lamentablemente, en la comarca y en el conjunto de la provincia existen lugares que encajan en esas características. Por ello, Adamo apoya el desarrollo y la estabilización de la población rural, favoreciendo así la competitividad de aquellas áreas que han ido perdiendo habitantes para volver a convertirlas en una opción atractiva y práctica para vivir. Detrás de los todos los números de los que hoy estamos hablando hay personas; personas que necesitan una conexión a Internet de calidad. Somos conscientes de esa realidad y, por ese motivo, desde Adamo, se la vamos a proporcionar.

Escucha aquí la entrevista que ha realizado Jacobo Casas a Enrique Capdevila.