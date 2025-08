Más de 3.400 firmas reclaman una ambulancia permanente para el Centro de Salud de Toreno (León)

Los alcaldes de los municipios bercianos de Toreno, Páramo del Sil y Berlanga del Bierzo —Vicente Mirón, Alicia García y César Álvarez— registraron este jueves en la sede de la Junta de Castilla y León en El Bierzo, en Ponferrada, un total de 3.416 firmas —2.205 presenciales y 965 telemáticas— que reclaman una ambulancia permanente para el Centro de Salud de Toreno.

El alcalde de Toreno, Vicente Mirón, denunció la “discriminación” que supone que este centro no disponga de una ambulancia operativa las 24 horas, como sí ocurre en otros puntos de la comarca berciana. Recordó que, en situaciones de emergencia, los vehículos que atienden la zona deben desplazarse desde otras bases como Bembibre, Fabero, Villablino o Ponferrada, dejando desatendidos sus propios territorios de cobertura.

“Cuando hubo el reparto anterior no nos la adjudicaron; nos remitieron a la Consejería de Sanidad. Ahora va a haber un nuevo reparto y entendemos que nos corresponde”, argumentó el regidor, que recordó que los pueblos afectados, situados en plena cuenca minera, tienen un alto porcentaje de población con patologías respiratorias. “Es fundamental para el espectro de población y la demanda sanitaria que tenemos. Si no, nos va a costar mucho más trabajo que no se vacíen los pueblos”, advirtió.

Mirón también señaló que el Ayuntamiento de Toreno dispone de un espacio perfectamente habilitado —la antigua sede de la Cruz Roja— para acoger el servicio de ambulancia de forma permanente.

Por todo ello, los representantes municipales reclaman una solución urgente y advierten que, si no se atiende la petición, incrementarán la presión institucional, al tratarse de un servicio básico para el bienestar y la seguridad de los vecinos.