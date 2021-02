Sielva: “Estoy muy agradecido a la Ponferradina”

El centrocampista de la Deportiva Ponferradina Óscar Sielva ha analizado la actualidad del equipo berciano tras la victoria 1-0 ante el CD Mirandés. Además, el catalán fue el autor del tanto en el partido número 100 como jugador blanquiazul. Se ha mostrado muy agradecido al club berciano.

“Desde el primer día que llegué aquí me he sentido muy contento. Estoy encantado de haber llegado a los cien partidos. Mi agradecimiento en profundo a la Ponferradina porque apostaron por mí y me dieron la oportunidad de sentirme un futbolista importante. También ha sido muy importante la figura del míster. La ilusión con la que llegué ha ido creciendo. Me atrevería a decir que estoy en el mejor momento de mi carrera. Hemos creado una unión en el vestuario que es difícil que se pueda romper y eso se nota”.

Ha dejado claro que solo ha está centro en la Deportiva a pesar de las ofertas que ha tenido esta semana. “Estoy a gusto aquí y no he querido escuchar nada ni descentrarse en el camino. Tenía claro que quería hacer un gran año con la Deportiva y se está logrando con humildad".

Además, este año está destacando por su faceta goleadora. "Ese aspecto no la había visto ni yo, pero estoy contento, sobre todo por ayudar al equipo. El míster me dice que hay que llegar a la zona de finalización y están saliendo las cosas".

También se ha referido al próximo rival, el Rayo Vallecano. "No tenemos que tener miedo a nada, porque el equipo está para pelear contra cualquiera y hay que ir a disfrutar y trabajar con humildad como siempre. La pena es que no podamos jugaron contra Isi, ex jugador de la Deportiva y con el que tenemos una gran relación. Tiene Covid y es una pena que no pueda estar. Ojalá que se recupere pronto y la próxima vez podamos enfrentarnos a él”.