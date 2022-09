La Ponferradina empata (2-2) en El Toralín ante el Tenerife

La Deportiva Ponferradina ha roto ha empatado, en casa, en estadio El Toralín de la Capital berciana, ante el CD Tenerife (2-2), en la séptima jornada de LaLigaSmartBank. Los goles de los bercianos llegaron por medio de Dani Ojeda y Derik Lacerda. Por su parte, los tantos canarios fueron transformados por Iván Romero y Waldo Rubio. En la recta final del choque el Tenerife jugó con diez jugadores por la expulsión de Corredera. Tras este empate, la Deportiva se coloca con 10 puntos en la tabla clasificatoria

El entrenador de la Deportiva, José Gomes, presentó un once inicial con Amir en portería, en defensa apostó por Paris Adot, Pascanu, José Amo y Lakaku. En el centro campo puso en liza a Dani Ojeda, Erik Morán, Nwakali y José Naranjo, el ataque fue para Edu Espiau y Yuri como delantero centro. Hubo dos novedades en la alineación, la de José Naranjo en el interior izquierdo y Edu Espiau en la delantera, respecto a la jornada anterior donde los bercianos ganaron, (0-1), fuera de casa, en el estadio Carlos Belmonte, ante el Albacete.

MINUTO A MINUTO





Tras este resultado, la Ponferradina se coloca con 10 puntos en la tabla clasificatoria tras las primeras siete jornadas de liga. Por su lado, el Tenerife acumula 8 puntos.

La Deportiva disputará el próximo partido de liga el domingo, 2 de octubre a las 16.15 horas fuera de casa, en tierras vascas, en el estadio de Mendizorroza de Vitoria, ante el Deportivo Alavés.

FICHA DEL PARTIDO

2-Ponferradina: Makaridze, Paris Adot (Aldair, min. 85), Pascanu, José Amo, Lukaku (Moi Delgado, min. 74), Dani Ojeda (Heri Tavares, min. 85), Erik Morán, Nwakali, José Naranjo, Edu Espiau (Hugo Vallejo, min. 60) y Yuri (Derik Lacerda, min. 60). Entrenador- José Gomes.

2-CD Tenerife: Soriano, Aitor Buñuel (Mellot, min. 74), Carlos Ruiz, José León, Nacho, Teto (Appiah, min. 74), Pablo Larrea (Alexandre, min. 64), Aitor Sanz, Waldo Rubio, Iván Romero (Javi Alonso, min. 85) y Enric Gallego. Entrenador- Luis Miguel Ramis.

Goles: 1-0 min. 27 Dani Ojeda, 1-1 min. 39 Iván Romero, 2-1 min. 68 Derik Lacerda, 2-2 min. 82 Waldo Rubio.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Colegio de Castilla La Mancha). Amonestó con tarjeta amarilla a Lukaku (min. 50), Pasanu (min. 81), Aldair (min. 90+2), Aitor Sanz (min. 90+6) y Heri Tavares (min. 90+7). Además, fue expulsado con tarjeta roja Corredera en las filas del CD Tenerife, en el minuto 76.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio El Toralín de Ponferrada (6.249 espectadores).





