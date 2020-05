Kiko Guillem, primer fichaje del CB Ciudad de Ponferrada de cara a la próxima temporada

El C.B. Ciudad de Ponferrada ha hecho oficial el fichaje del base cartagenero Kiko Guillem de cara a la próxima temporada. El jugador de 19 años, debutará en LEB Plata. Mide 1,87 de altura y procede del Basket Cartagena.

El jugador se ha mostrado encantado de llegar a tierras bercianas. “Tengo muchas ganas de llegar a Ponferrada, de trabajar y de conocer a David, que me han hablado muy bien de él, y de su forma de trabajar que es muy buena. Estoy ansioso de llegar y entrenar para hacer que el equipo vaya lo mejor posible.”

También ha explicado de cómo es su estilo de juego, para aquellos que no lo conocen, esto decía: “Soy un base con buen dominio de balón y buen tiro, sobretodo tiro tras bote de tres y sin miedo a tirar. Espero no chupar mucho si no me tocará banquillo (entre risas).”

Nunca antes había jugado fuera del equipo de su tierra, ha comentaba. “Será mi primera experiencia en cuanto a otro club, porque he estado fuera en distintas academias como la de Víctor Claver, con el Murcia o este año que estuve en China en un torneo.”

“Tengo muchas ganas y hambre de seguir para adelante y teniendo claro que la clave es el trabajo y que cuanto más trabajes, los frutos llegarán. Lo que me ha llevado a escoger Ponferrada ha sido sobretodo mi entorno que conocía a David y me hablaban muy bien de él, entre ellos, Abraham Ibáñez, me habló muy bien de David, de las oportunidades que les daba a los jóvenes, y mi padre también me apoyó en la llegada a Ponferrada”.

Pese a su juventud, lo tiene claro, reconoce que hay un salto a la LEB Plata, desde EBA importante, “pero voy a estar preparado.”

Sobre cómo le puede estar afectando la situación de la crisis del Covid-19, se mostraba contento y preparado: “No vivo con incertidumbre toda esta situación. En mi cabeza solo está entrenar y estar preparado para cuando empiece.”

DAVID BARRIO: “QUEREMOS A GENTE QUE VENGA A CRECER CON NOSOTROS Y CREA EN EL PROYECTO”

El entrenador del CB Ciudad de Ponferrada, David Barrio, se ha mostrado muy satisfecho de la llegada de Kiko Guillem a la escuadra blanquiazul. “Era un fichaje que teníamos bastante claro, le veníamos siguiendo toda la temporada anterior debido a las buenas referencias deportivas y personales que teníamos de él. Un jugador joven con potencial y sobretodo con mucha hambre que nos puede ayudar a crecer en la posición de base, pero también en la posición de escolta, gracias al buen tiro exterior y a la capacidad anotadora. También puede aportar en tareas defensivas. Él quería venir y nosotros queríamos tenerlo aquí. Queremos gente que venga a crecer con nosotros y que crea en el proyecto. Kiko encaja a la perfección. Gustará a la afición desde el principio.”

Sobre otras posibles llegadas en la posición de base no cerraba la puerta a nada ni a nadie, aunque tampoco la dejaba abierta del todo: “El puesto de base no tiene por qué estar cerrado. Kiko nos puede ayudar de 1 y de 2. Está abierto, pero no por necesidad, podría llegar un jugador que alterne entre las posiciones de escolta y base. La idea es algo similar a la pasada temporada, la idea sería jugar con dos pequeños.”

También se refirió sobre la próxima temporada, entrenamientos y preparación. “Si las fechas del comienzo de liga fuesen las normales, esperaríamos empezar a entrenar en la segunda quincena de agosto. Pero está claro que todavía está todo en el aire.”

Además, Kiko Guillem ha estado en Deportes COPE Bierzo, con Jacobo Casas.