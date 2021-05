Helena López, primer fichaje de CB Bembibre PDM para la temporada 2021-2022

Continuando con el trabajo para conformar una plantilla competitiva para su décimo proyecto en la Liga Femenina, CB Bembibre PDM ha acordado la incorporación de la jugadora barcelonesa Helena López, primera cara nueva para la temporada 2021-2022. Nacida hace 25 años en la ciudad condal, la combo (base-escolta) de 166 centímetros de estatura, que llega al cuadro berciano después de desarrollar su carrera deportiva íntegramente en el Snatt’s Femení Sant Adrià, afrontará su tercera campaña en la máxima categoría tras ascender con el conjunto del Marina Besòs en 2017 en la Fase de Ascenso celebrada en León y mantenerse en la misma hasta 2019.

Reconoce la nueva jugadora rojilla que “esta nueva experiencia, después de 15 años en Sant Adrià, es un reto. He estado muy bien y pocas veces se me había pasado por la cabeza cambiar de equipo”, añade la exterior catalana, que desea, de cara al próximo curso, “disfrutar en la pista y que los aficionados puedan disfrutar en los pabellones con nosotras. Antes de tomar la decisión hablé con Pepe [Vázquez] y resolvió mis dudas”, recuerda Helena, que afirma que “me transmitió sinceridad y confianza. Vi que tanto él como el club le dan mucha importancia a la lucha y al trabajo; en eso puedo aportar mucho”, apostilla.

En una línea similar, su nuevo entrenador, Pepe Vázquez, entiende que “salir de su casa y volver a la Liga Femenina es un reto para una jugadora con ambición, como ha demostrado que es ella. Quiere volver a medirse en esta competición, sobre todo, en un equipo en el que sabe que todas las jugadoras tienen oportunidades”, explica el técnico gallego, que se muestra “satisfecho –argumenta– porque sumamos una jugadora nacional, una jugadora que, a pesar de haber estado las dos últimas temporadas en Liga Femenina 2, tiene experiencia y lo hizo bien en la máxima categoría con su anterior equipo”.

AMPLIA EXPERIENCIA EN COMPETICIONES FEB

La barcelonesa, por tanto, llega a Bembibre con ilusión y ambición para ser importante en el décimo proyecto de la entidad berciana en la Liga Femenina. No en vano, en su última temporada con el cuadro lila promedió 9 puntos en los 26 partidos de liga regular y más de 8 en los dos de la Fase de Ascenso celebrada en la localidad madrileña de Leganés. Durante sus dos campañas en la máxima categoría disputó todos los encuentros (26 en cada curso) de fase regular, y en la primera participó, además, en la Copa de la Reina.

Formada deportivamente en el club de Sant Adrià de Besòs, pasó durante quince temporadas por todas sus categorías hasta llegar a ser la capitana del primer equipo, en el que llegó a coincidir con una exjugadora del cuadro berciano como María Gascón. Debutó en Liga Femenina 2 en 2014 a las órdenes de Jordi Vizcaíno, el técnico que lograría el ascenso en 2017, después de proclamarse campeona de España en categoría júnior con una generación en la que estaban, entre otras, Laia Flores, Helena Orts y Ainhoa López.

Con este currículum llega al Bierzo Alto una Helena López con gran experiencia y casi 200 partidos –en concreto, 183– en competiciones de la Federación Española de Baloncesto (FEB). A ello suma buenos fundamentos baloncestísticos, sobre todo, buena mano para el tiro exterior (más de un 30% durante la última campaña) y una capacidad de sacrificio y garra defensiva ilimitadas. Su versatilidad, pudiendo jugar de base y escolta, y sus facultades para revolucionar partidos desde la defensa y el ritmo son otras de sus virtudes.

PEPE VÁZQUEZ LA VE COMO UNA “LÍDER”

De hecho, Pepe Vázquez destaca que “es una jugadora versátil, ya que suele jugar de escolta, aunque puede ayudar en algún momento en la posición de base. Esa cualidad es importante para el equipo”, analiza el técnico santiagués, que considera también que “tiene gran capacidad de liderazgo. Lleva años siendo capitana, es una líder y muestra siempre compromiso con su club, en este caso, con Sant Adrià, donde ha estado tanto tiempo”, valora el míster gallego, que insiste en que “tiene capacidad para tirar del grupo”.

Por su parte, Helena se ve como “una jugadora sacrificada. Me gusta mucho defender y en ataque me gusta jugar en equipo para encontrar la mejor opción”, explica la combo barcelonesa, que cree que “puedo aportar mucho ritmo” y también tiene buenas palabras sobre su nuevo entrenador y la entidad del Bierzo Alto: “Sé que es un entrenador muy intenso y muy exigente; me han hablado muy bien de él. Me voy a sentir como en casa porque es un club muy parecido a Sant Adrià, humilde y familiar”, indica la catalana, que guarda buenos recuerdos de sus visitas –ambas con victoria– al Bembibre Arena: “Es uno de los pabellones más bonitos que recuerdo de la Liga Femenina”.

Manu Marquez





