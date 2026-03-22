El Anfiteatro Romano de Cartagena abre sus puertas con una visita guiada especial el Viernes de Dolores

Cartagena Puerto de Culturas ha programado una apertura especial en las excavaciones del Anfiteatro Romano con motivo del día festivo del Viernes de Dolores. Se realizarán dos pases guiados y gratuitos, uno a las 10:30 y otro a las 12:00 horas.

Para poder asistir, es imprescindible realizar una reserva previa a través de la página web de Cartagena Puerto de Culturas. Los pases para inscribirse se abrirán al público este lunes, 23 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana. Sin esta confirmación, el acceso al monumento no será posible.

Cada una de las visitas guiadas tendrá un aforo máximo de 30 personas. El punto de encuentro para los asistentes será la base del ascensor panorámico de la calle Gisbert a las horas indicadas. Desde la organización recuerdan que este sistema de visitas se debe a que se debe garantizar un itinerario seguro, ya que las labores de excavación arqueológica continúan en el recinto.

Por otra parte todos museos y yacimientos de Cartagena Puerto de Culturas abrirán sus puertas de forma gratuita sumándose así a la celebración del Día Grande de la ciudad.

Con motivo de la festividad local, se podrá visitar de manera gratuita el Museo del Teatro Romano, el Museo del Foro Romano-Molinete, la Muralla Púnica, la Casa de la Fortuna, los Refugios de la Guerra Civil, el Augusteum, el Castillo de la Concepción y el Fuerte de Navidad, en sus horarios de apertura habituales.

Los transportes turísticos, bus y barco, así como el ascensor panorámico, no disponen de gratuidad.