Este sábado debut histórico del CB Ciudad de Ponferrada en la Liga LEB Plata

Cuando apenas quedan unas horas y después de más de un mes de pretemporada se puede decir que el CB Ciudad de Ponferrada está velando armas para el debut liguero contra UBU Tizona de Burgos. Este sábado estamos ante un hecho “histórico” como es el primer partido que un equipo de Ponferrada disputa en una categoría profesional.

Esta fecha era muy esperada en el club berciano y objetivo era que el equipo llegará lo mejor posible. Aparte de ser un derbi regional, el rival es un viejo conocido y además hace escasos días nos enfrentamos en la Copa Castilla y León donde los burgaleses se impusieron evidenciando tener una plantilla con mucho talento y que, además, llegaba con una mayor preparación y la práctica totalidad del equipo disponible.

Los burgaleses están dirigidos por José Luis Cubillo y donde destacan sin duda gente como el alero Alberto Ruiz de Galarreta que probablemente es el emblema del equipo y que nos hizo mucho daño en el “Lydia Valentín” hace unos días, pero también en la línea exterior los vallisoletanos Iván Martínez y “Tury” Fernández, además de los Ayoze Alonso y Nacho García.

Y si UBU Tizona tiene una línea exterior muy compensada por dentro, no lo es menos en la pintura con los Nakidjim, Kody, Pape Sow, Pablo Román y Eduardo Carpintero. Es decir, estamos ante un equipo que tiene una gran profundidad de banquillo a pesar de tener la baja del escolta canario Imobach Pomares, lesionado precisamente en el partido de Ponferrada.

Según el técnico de Ciudad de Ponferrada, David Barrio, “sabemos que es una cancha complicada y que es un equipo para estar arriba aunque sea un recién ascendido. Van a ser fuertes en su casa, pero nosotros vamos a competir en todas las canchas y vamos a ir a por la victoria, ya que no podemos desechar ningún partido en una competición de 34 jornadas donde no sabes qué partidos te van a contar y cuáles no para la segunda fase”.

Los burgaleses han tenido una pretemporada exigente en cuanto a partidos, ganando en una cancha complicada como la de Logroño y compitiendo contra rivales como Palencia de LEB Oro. En Copa Castilla y León viene de perder en un ajustado partido contra Innova CHEF de Zamora, lo que valió el título al equipo zamorano.

CON LA DUDA DE STEFAN VLAHOVIC Y ÁLVARO LORENZO

La semana ha discurrido con total normalidad a nivel de entrenamientos, si bien el proceso de recuperación de la lesión en el tobillo de Stefan Vlahovic se ha ralentizado y el escolta montenegrino es seria duda para el compromiso de este sábado. También se encuentra entre algodones por otra torcedura en el tobillo Álvaro Lorenzo, por lo que finalmente es posible que la convocatoria la complete uno de los dos, aunque es muy complicado que llegue a disponer de minutos.

Aparte, está confirmada la baja de Ángel Infante para este partido toda vez que aún no se ha recuperado totalmente de su lesión en el pie derecho. El resto de la plantilla ha entrenado con total normalidad y se encuentra disponible para afrontar un debut liguero que se sabe muy complicado pero que se afronta con mucha ilusión.

Tenemos un antecedente muy reciente en esta pretemporada, aunque va a distar mucho de lo que se vea este sábado ya que ambos conjuntos eran conscientes de la cercanía del partido de liga y han guardado algunas cartas.

En cualquier caso, desde Ciudad de Ponferrada hay mucho ánimo por dar la batalla en este partido: “vamos a intentar llevar el partido a nuestro ritmo, encontrar sensaciones, demostrar que somos un equipo de LEB Plata y que estamos preparados para jugar la categoría. Lo más normal es que todavía no estemos capacitados para dar nuestra mejor versión, pero aún así creo que estamos ya capacitados para ir a Burgos a por todas”, asegura David Barrio.

El partido será arbitrado por el madrileño José Luis López Córdoba y el castellano y leonés Javier Borrego Rodríguez.

UBU TIZONA-CAT&REST INTRAGÁS CLIMA CIUDAD DE PONFERRADA (Pabellón Municipal “El Plantío”, Burgos. Sábado 21 de septiembre, 20:00 h.)