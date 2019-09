El CB Ciudad de Ponferrada debuta en la Liga LEB Plata con derrota 94-78 en Burgos ante el Tizona

El CB Ciudad de Ponferrada se ha vuelto de Burgos con una amplia derrota que no refleja en absoluto lo que ocurrió sobre el pabellón de El Plantío, aunque sí sirve para extraer algunas conclusiones para analizar y corregir para la escuadra berciana

Al igual que en el primer partido de pretemporada en Zamora el equipo pasó por un bache en el tercer periodo que le llevó a ir perdiendo hasta por 13 puntos. Ello le obligó a un meritorio esfuerzo para remontar y forzar la prórroga, que acabó pagando en el tiempo extra donde los castellanos también mostraron una mayor “pegada” y acierto en ataque.

La lectura más positiva es que el equipo de David Barrio compitió, tal y como aventuró el técnico en la previa, y tuvo opciones reales de triunfo, aunque en las “quinielas” los pronósticos apuntaban claramente a un triunfo local.

Los bercianos ya avisaron de que no iban de paseo en los primeros minutos, cuando encadenaron una buena racha encabezada principalmente por Sean McDonell y Dani Stefanuto que ponía un sorprendente 7-17 que obligaba al técnico local, José Luis Cubillo a parar el partido con un tiempo muerto. El equipo castellano reaccionó impulsado por la entrada a la pista del base vallisoletano “Tury” Fernández y se llegaba al final del periodo con las diferencias reducidas a un exiguo 21-24 que metía de nuevo en el partido a los castellanos.

El segundo parcial fue el de la “igualdad de fuerzas”, con alternancias en el marcador y escaso tanteo, destacando en ataque en estos minutos el base valenciano Luis Ferrando, además de Stefanuto y Sean McDonell. Sin embargo, un último parcial de 10-3, aupados principalmente por un Ruiz de Galarreta que había estado hasta entonces prácticamente inédito, hacía que UBU Tizona se fuese con una máxima diferencia de 5 puntos al descanso (45-40).

Sin embargo, el peor momento para Ciudad de Ponferrada estaba por llegar en el tercer periodo, donde “Tury” Fernández encabezaba un nuevo “tirón” para sobrepasar la barrera de los diez puntos de diferencia mediado el cuarto (56-45) mientras que los bercianos tenían dificultades para “ver aro”.

El partido se mantuvo en esos guarismos hasta el intervalo e incluso los burgaleses llegaron a tener en los últimos segundos una máxima ventaja de 13 puntos, reducidos por dos tiros libres de Kerwin Smith. Se llegaba al final del tercer periodo con 11 puntos de desventaja (64-53) que pudo ser menor de no haber errado David Valcarce una bandeja sobre la bocina.

REMONTADA PARA FORZAR LA PRÓRROGA

Aunque la distancia era importante, Cat&Rest Intragás-Clima CDP no estaba dispuesto a “tirar la toalla” y apretó en defensa para ir limando progresivamente la diferencia. Joel y Sean asumieron responsabilidades en la pintura y un triple del americano reducía la distancia a 7 puntos (67-60), mientras que el congoleño ponía el 67-62.

A pesar de que Johan Kody volvía a ampliar distancias con dos canastas consecutivas, los bercianos se aplicaban en la pintura haciendo sentirse incómodos a los postes burgaleses. Un triple de Alex Laurent y un mate de Joel minimizaba la distancia a 4 puntos (71-67) a falta de cinco minutos y obligaba de nuevo a José Luis Cubillo a pedir tiempo muerto

El partido pasó entonces por una fase de errores en ataque por parte de ambos equipos durante más de dos minutos hasta que Pablo Román daba oxígeno a Burgos con una canasta que, no obstante, era respondida rápidamente por Luis Ferrando (73-69) y casi inmediatamente también por Joel para poner el 73-71 al entrar en los últimos dos minutos.

Después de una nueva fase de errores, a falta de 53 segundos Nakidjim anotaba el 75-71 y era David Barrio el que solicitaba tiempo muerto. Rápidamente Sean McDonell anotaba, mientras que Burgos erraba su ataque y Kevin Zabo sacaba una falta que le enviaba a la línea de tiros libres quedando 15 segundos para el final. El canadiense anotaba los dos lanzamientos y “Tury” fallaba su lanzamiento triple en el último ataque con lo que el partido se iba a la prórroga después de un gran trabajo del equipo berciano en el cuarto periodo.

DOS TRIPLES CONSECUTIVOS DE “TURY” DILAPIDAN LAS OPCIONES BERCIANAS EN EL TIEMPO EXTRA

Desgraciadamente lo ocurrido 15 días antes en tierras zamoranas volvió a ocurrir y Ciudad de Ponferrada no pudo mantener su versión competitiva en el tiempo extra. El esfuerzo para remontar empezó a notarse físicamente y también mentalmente con unas malas primeras decisiones en ataque y también una pizca de mala suerte como una bandeja de Kevin Zabo que se quedó corta.

Burgos conseguía una primera renta de cinco puntos a su favor, que ya se convertiría en una losa cuando a falta de dos minutos y medio “Tury” Fernández anotaba un triple que ponía el 83-75 y hacía que David Barrio solicitase tiempo muerto. La cosa no mejoró ya que inmediatamente después el base vallisoletano convertía otro tiro de tres que terminó por enviar a la lona a Ciudad de Ponferrada.

En los últimos instantes el equipo local jugó “a placer” y sólo un triple de Rafa Casanova logró estrenar el casillero ponferradino en la prórroga. Al final 94-78; un tanteo excesivo para lo que se vio sobre la pista y que no debe en cualquier caso quitarnos la perspectiva de que estamos ante un equipo capaz de competir en LEB Plata.

“A LA PRÓRROGA HEMOS LLEGADO SIN GASOLINA”

El partido dejó un sabor amargo a David Barrio por lo abultado del tanteo para lo que se vio en la pista, aunque reconoció que llegaron a los cinco minutos extra muy limitados de fuerzas, habida cuenta que (aparte del esfuerzo en defensa), jugadores como Laurent y McDonell superaron los 40 minutos en pista, mientras que Ferrando jugó 34: “El resultado al final es bastante injusto con lo que hemos demostrado en el campo. Hemos vuelto a demostrar, ahora ya en partido oficial, que estamos preparados para competir, pero en la prórroga hemos llegado sin gasolina por el sobreesfuerzo de tener que remontar 11 puntos y eso lo hemos pagado a nivel físico”.

En cualquier caso, el técnico de Cat&Rest Intragás-Clima CDP asume que “hemos pecado un poco de inexperiencia en la toma de decisiones en momentos importantes del partido, que esperemos que se vaya solventando”.

Por otro lado, también señaló los detalles positivos que dejó el partido: “hemos hecho un buen primer cuarto y el último, debemos corregir esos altibajos que todavía tenemos, ya que además llevamos menos de una semana con el equipo al completo. En ese sentido vamos a ir hacia arriba, las sensaciones no son malas a pesar del resultado. Obviamente perder en la cancha de Burgos, un buen equipo y con más experiencia que nosotros, podía entrar de las quinielas, pero cuando lo has tenido ahí pues ahora no podemos estar celebrándolo”.

David Barrio concluye que “esta liga es muy larga, nunca sabes qué partidos te van a contar para la segunda fase con lo cual no queda más remedio que luchar y sufrir cada encuentro y preparar el del próximo sábado para intentar estrenar el casillero de victorias”.

El próximo choque será el sábado 28 de septiembre en el “Lydia Valentín” ante un Zornotza de Amorebieta que viene de ganar 73-65 al Círculo Gijón.

TIZONA DE BURGOS (21+24+19+11+19): Ayoze Alonso (5), Iván Martínez (12), Alberto Ruiz de Galarreta (12), Placide Nakidjim (12) y Johan Kody (13) -cinco inicial- Después jugaron “Tury” Fernández (19), Pablo Román (6), Pape Sow (3), Javier Salinas (9) y Nacho García (3).

CIUDAD DE PONFERRADA CDP (24+16+13+22+3): Luis Ferrando (15), Dani Stefanuto (10), Alex Laurent (11), Sean McDonell (21) y Diego Soárez (0) -cinco inicial- Después jugaron Kevin Zabo (6), Joel Tshilumbu (8), Kerwin Smith (4), Rafa Casanova (3) y David Valcarce (0).

ÁRBITROS: López Córdoba (Madrid) y Borrego Rodríguez (Castilla y León). Eliminado por personales el jugador de Ciudad de Ponferrada, Kevin Zabo (min.43).

PARCIALES: 7-12 (5’), 21-24 (10’), 28-30 (15’), 45-40 (descanso), 58-47 (25’), 64-53 (30’), 71-65 (35’), 75-75 (fin del tiempo reglamentario) y 94-78 (final).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 1 del grupo “oeste” de LEB Plata, disputado en el polideportivo “El Plantío” de Burgos. A pesar de acudir convocado, Stefan Vlahovic no disputó el partido al no recuperarse a tiempo de su lesión en el tobillo.