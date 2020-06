Bolo: “Tenemos ganas de mejor los resultados fuera de casa”

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa de la jornada 34 de LaLiga Smartbank (Segunda A).

Los blanquiazules juegan este domingo a las 17:00 horas en Miranda Ebro, en el estadio de Anduva ante el Mirandés y el arbitraje correrá a cargo de Gorka Sagués Oscoz del colegio vasco.

Se prevé un gran partido entre dos equipos que están realizando una gran temporada. El Mirandés acumula 48 puntos y los bercianos 44. Las dos escudaras tienen el objetivo de la permanencia, pero tras los últimos resultados podrían soñar con el play off. "No sé qué objetivos se puede plantear el Mirandés, pero los nuestros los tengo muy claros y, como siempre, es intentar hacer el mejor partido posible y así tendremos más posibilidades de ganar y ese es el único objetivo y no creo que haya que cambiarlo".

Sobre el Mirandés. "Es un equipo supertrabajado, con grandísimos jugadores y por ello será un partido muy difícil. El entrenador del Mirandés, Andoni Iraola, está realizando una gran temporada. Me alegra que un técnico joven como yo, este teniendo éxito. Los dos jugamos en el Athletic Bilbao, pero no jugamos juntos en el equipo bilbaíno, aunque si con la selección vasca”.

El vasco reconoció que la cuenta pendiente del equipo berciano es mejorar los resultados fuera de casa. Los deportivistas solo han sumado 12 puntos lejos de El Toralín. "A pesar de que el equipo ha hecho muy buenos partidos a domicilio, por circunstancias se nos han escapado en Albacete o Fuenlabrada y quizá haya faltado no sé si una pizca de suerte o experiencia para cerrar los partidos, por lo que no hemos sido muy fiables en resultados, aunque sí en juego donde salvo en dos partidos, se ha competido".

El míster blanquiazul no podrá contar ni con José Antonio Ríos Reina por lesión y ni con Saúl Crespo por sanción. Por su lado, Ivi López es duda.

Además, Bolo ha valorado muy positivamente el trabajo que está realizando Luis Valcarce, en el lateral izquierdo, tras la reanudación de la competición. "Luis ha sabido aprovechar muy bien la oportunidad que se le presentó. Está con mucha fuerza y ganas”.

También se ha referido al nuevo fútbol que estamos viviendo. "Parar los partidos, te corta mucho el ritmo, pero ahora se trata de adaptarse a las circunstancias y a este nuevo fútbol. Es algo necesario".