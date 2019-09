Bolo: “Lo que hicimos jugando contra once no lo hicimos jugando contra nueve”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado agridulce tras el empate 1-1 ante el Alcorcón. "Hemos hecho una muy buena primera parte y 20 minutos de la segunda. Cuando se han quedado con dos menos teníamos que habernos detenido y haber circulado el balón con cabeza. Cuando mejor se pone el partido es cuando tenemos que tranquilizarnos y ocupar bien los espacios. Lo que hicimos jugando contra once no lo hicimos jugando contra nueve. Queda muchísima Liga por delante. Esto nos tiene que servir para no cometer el error que hemos cometido ante el Alcorcón".