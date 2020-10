Bolo: “Nosotros vamos a ir a Gijón a por la victoria"

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa de la octava jornada de LaLaLiga SmartBank, donde los blanquiazules jugarán este domingo a las 16.00 horas, en tierras asturianas, en el estadio El Molinón, ante el Sporting de Gijón. El arbitraje correrá a cargo de José Antonio López Toca del colegio cántabro.

El míster de los blanquiazules tiene las bajas de Oscar Sielva, Adri Castellano, Saúl Crespo y Pascanu. Los tres primeros arrastran molestias físicas, en el caso de Saúl Crespo se ha confirmado que ha recaído de su lesión. En cuanto a Pascanu sigue en su país después de dar positivo por Covid-19 con la selección de Rumania sub-21.

Además, el vasco ha confirmado que habrá alguna rotación en el once. “Vamos a intentar mantener una buena parte del bloque, pero refrescando en algunas posiciones para seguir siendo intensos y mantener un ritmo alto. Los jugadores tienen el típico cansancio de haber jugado entre semana y están intentando recuperarse lo mejor posible. No se arriesgará con los jugadores tocados, como es costumbre, y el que no esté en plenas condiciones no jugará".

El equipo berciano llega tras ganar entresemana, 0-1, al Tenerife en la jornada 7 de esta división de plata. “Afrontamos el partido en Gijón ante Sporting con una sonrisa al ganar 1-0 al Tenerife, pero queremos mantener la misma línea para buscar los tres puntos".

También se ha referido al rival de este fin de semana, el Sporting de Gijón. “A pesar de que ellos tienen un día menos de descanso por haber jugado el jueves, tienen una plantilla muy importante y completa para dar refresco a sus jugadores. “Nosotros vamos a ir a Gijón como decía a por la victoria. Es fundamental para ellos que seamos seamos la Ponferradina que todos queremos. Si hacemos lo que entrenamos tendremos opciones para seguir sumando”.