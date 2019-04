Bolo: “Debemos de seguir siendo valientes”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano, antes del encuentro de este sábado en el Anexo a Zorrilla ante el Real Valladolid B. La cita será a partir de las 17:30 horas y los blanquiazules tienen las bajas de Pablo Larrea, Yuri y Joaquín. El primero de ellos está sancionado y en el caso de los otros dos están lesionados.

El míster vasco espera que el equipo siga siendo valiente y sepa apretar al rival, como ha ocurrido en las últimas jornadas.

"Nuestra forma de jugar no tiene que variar. Si estamos ahora donde estamos es por ser valientes y apretar y es lo que vamos a hacer en Valladolid. Jugar en hierba artificial no tiene que ser una excusa, sino un aliciente y un reto. Vamos a ir al cien por cien a por los tres puntos. El otro día no entramos al partido como en otras jornadas. Nos ha venido bien, porque sabemos que no podemos volver a cometer ese error. Tenemos que entrar como en la segunda parte. Sabemos que la baja de Pablo Larrea es importante pero estoy convencido de que el sustituto va a rendir al mismo nivel y no se va a notar su baja. La decisión la tomaremos en los próximos días y valoraremos si realizamos alguna modificación más en el once. De todas formas, cuando las cosas funcionan no hay que tocarlas demasiado. Solo pensamos en ganar este fin de semana. No queremos hacer cuentas. No queremos pensar más allá. Ya al final de la jornada ya se verá como está la clasificación”.