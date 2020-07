Análisis de la actualidad de la Ponferradina con Iván López Hierro

Iván López Hierro, comentarista de Deportes COPE Bierzo, ha analizado la actualidad de la Deportiva Ponferradina, tras la derrota el sábado 2-1 en tierras gallegas, en el estadio de Riazor ante el Deportivo.

“La jornada ha dejado un mal sabor de boca para la Deportiva. Los últimos cinco minutos fueron fatídicos para los bercianos que recibieron un castigo excesivo para una Ponfe que no lo había hecho nada mal y que estaba por delante en el marcador. Lo que está claro es que un equipo que está jugando para entrar play off, no puede perder un partido encajando dos goles en los últimos minutos. Es normal que se te quede cara de tonto y que Bolo se vaya enfadado. De todas formas, la temporada está siendo buena para la Deportiva y va a conseguir la permanencia sin problemas. Ahora hay que mirar hacia adelante”, ha apuntado nuestro comentarista.

También nos ha analizado la próxima jornada para los blanquiazules que juegan este miércoles 1 de julio a las 21:45 horas en el estadio El Toralín de la capital berciana ante el Fuenlabrada. “Va a ser un partido complicado como todos en esta categoría. El Fuenlabrada es un equipo que apuesta mucho por el fútbol directo. Ellos tienen una baja importante en ataque y los dos equipos llegan casi con la misma puntuación”.

Los blanquiazules están con 48 puntos en la duodécima posición de la clasificación y los madrileños son decimoterceros con 47 puntos

Escucha aquí a Iván López Hierro, comentarista de Deportes COPE Bierzo.