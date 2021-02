Alfredo Pedraza: “Para mí es un reto muy bonito y muy grande estar en la Ponferradina”

El defensa central Alfredo Pedraza ha pronunciado sus primeras palabras como jugador de la Deportiva Ponferrada. El futbolista de 20 años ha llegado a entidad berciana en el mercado invernal de fichajes y se ha mostrado encantando de recalar en el club berciano.

“Todo fue bastante rápido. La Ponferradina me transmitió mucha confianza. Para mí es un reto muy bonito y muy grande. Vengo a trabajar, a aportar y a dar alegrías. Son y Fran Manzanara me contaron cómo era todo aquí, que la afición se entrega al máximo y eso también me hizo decantarme por venir”.

Además, ha valorado muy positivamente la dinámica del equipo y la situación clasificatoria de los blanquiazules en LaLiga SmartBank. “El equipo está consiguiendo resultados. En Zaragoza estuvo muy bien. Es una muy buena temporada hasta ahora, pero hay que seguir y no bajar el rendimiento”.