El IES Beatriz Ossorio de Fabero (León) abre matrícula extraordinaria para su Ciclo de Informática
Del 9 al 11 de septiembre, plazo de inscripción para el Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes
El IES Beatriz Ossorio de Fabero abre del 9 al 11 de septiembre el plazo extraordinario de matrícula para su Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes
Este ciclo prepara al alumnado como técnicos informáticos, capacitados en instalación, mantenimiento, reparación y venta de equipos, así como en la gestión de redes y soporte técnico. Además, permite el acceso directo a cualquier Ciclo Formativo de Grado Superior.
Inserción laboral garantizada
Una de las mayores garantías de este ciclo es su alta inserción académica y profesional: el 100% del alumnado que ha pasado por el centro sigue estudiando o trabaja en el sector
La formación cuenta con la certificación CoDiCe TIC de nivel 4, que avala la integración de las tecnologías en la enseñanza y asegura una preparación actualizada y adaptada al mercado laboral Atención personalizada y entorno favorable
El IES ofrece atención personalizada, equipamiento moderno y convenios de prácticas, asegurando una inmersión real en el mundo profesional
Además, Fabero pone a disposición de los estudiantes un entorno cómodo y accesible, con servicios como centro de salud, guardería, escuela de música y piscina climatizada, junto con precios de vivienda más asequibles que en la capital comarcal Una apuesta segura por el futuro
Formarse en este ciclo es invertir en un futuro con amplias salidas profesionales, combinando una titulación oficial, alta empleabilidad y un entorno que favorece el aprendizaje y la calidad de vida
Más información:
📞 IES Beatriz Ossorio – 987 55 01 11
🌐 Plan formativo completo: TodoFP.es