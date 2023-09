Villarig aboga por “reorganizar” el sistema sanitario para que sea “viable"

El presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, José Luis Villarig, ha alertado hoy de la necesidad de “reorganizar” el sistema sanitario para así “adaptarlo” al siglo XXI para que siga siendo “viable”. Unas declaraciones que ha realizado antes de participar en la inauguración del XVI Congreso de Responsables de Comunicación de Colegios de Médicos de España.

“Hay que discutir lo de la falta de médicos; lo que hace falta es reorganizar el sistema y adaptarlo al siglo XXI que, en muchas cosas, no está adaptado y, muy en particular, la Atención Primaria”, ha declarado.

En este sentido, ha añadido que las administraciones públicas “deben de tomar nota de las organizaciones de representación médica” porque, “si no toman nota no irá bien el sistema y si no se toman las medidas oportunas, el sistema sanitario, tal cual lo entendemos, en no mucho tiempo, será inviable”.

Por lo tanto, ha inisistido en que “la viabilidad del sistema está en tomar las medidas oportunas y tener en cuenta todas las fuerzas sociales de todo tipo y muy en particular a las organizaciones profesionales médicas” ya que, precisó que “sin médicos, indudablemente como eje fundamental del sistema, no existiría el sistema sanitario que existe en este momento”.

Por último, el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León ha apelado a que las administraciones públicas "tomen nota" porque “si no se toman las medidas oportunas el sistema sanitario no tendrá viabilidad en no muchos años”.

El salón de actos de Cultural Cordón ha acogido hoy la inauguración del XVI Congreso de Responsables de Comunicación de Colegios de Médicos (RESCOM) de España que tendrá lugar hasta mañana viernes en la capital burgalesa y en el que participan los responsables de comunicación de los colegios de médicos del país y una buena parte de las juntas directivas de los mismos.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado