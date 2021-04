Cabildo y Arzobispado intensifican sus contactos con ICOMOS para avanzar en el proyecto de las nuevas puertas

El cabildo de la catedral y el arzobispado de Burgos intensifican sus contactos con ICOMOS para avanzar en el proyecto sustitución de las actuales puertas de la catedral de Burgos por unas nuevas, hechas en bronce, en las que trabaja el artista Antonio López.

Pese al rechazo inicial mostrado por este organismo consultivo de la UNESCO el pasado mes de febrero al cambio de puertas, decisión que se tomó en base a los primeros bocetos del proyecto, las relaciones entre las partes implicadas “son buenas” y avanzan “por el buen camino”, asegura en declaraciones a COPE el ecónomo de la Diócesis de Burgos, Vicente Rebollo.

La relación con ICOMOS, recalca, es "buena, es correcta y ha mejorado mucho". "Es verdad que ellos nos dieron su informe, según sus estudios, donde desaconsejaban poner estas puertas diciendo que, seguramente, si no se seguía sus dictámenes, tendría la consecuencia de que a lo mejor podían excluirnos de la lista de Patrimonio Mundial". Pese a ello, la actitud del cabildo ha sido siempre de diálogo. "Nosotros hemos seguido hablando con ellos, hemos iniciado las conversaciones, de hecho el pasado martes 6 de abril hablamos con la UNESCO directamente, diciéndoles cómo nosotros queríamos presentar el proyecto bien a fondo porque lo que ellos han podido conocer era muy antiguo y esto ha evolucionado. Les pareció bien y estamos emplazados a seguir dialogando, a seguir madurando este proyecto hasta que ICOMOS lo vea positivo, lo vea correcto según sus normas y por tanto se puedan colocar estas puertas, así que estamos muy contentos de la apertura y la acogida que está teniendo ICOMOS con nosotros".

De todas formas, Rebollo recuerda que ICOMOS no decidirá si se colocan o no las puertas. "Ellos simplemente aconsejan pero la decisión depende de la administración autonómica. Lo que dan son recomendaciones en base a los criterios que tienen". Del mismo modo que desde la Archidiócesis son conocedores de que "ser Patrimonio de la Humanidad, ser Bien de Valor Universal Excepcional, hace que tengamos una obligación de cuidarlo. Así se comprometió el Estado", a lo que añade que "evidentemente, nosotros no queremos ir en contra de la legislación, de la normativa con la que se comprometió la Catedral y el Estado español".

Un proyecto positivo para Burgos

Cabildo y Arzobispado reconocen que no se hizo una buena presentación inicial del proyecto pero insisten en las bondades del mismo desde el punto de vista artístico, turístico y, por su puestos, también religioso.

Vicente Rebollo reconoce que "no ha habido una buena presentación, no ha sido la correcta y yo lo que sí digo es que esto está cambiando y está evolucionando".

Desde el cabildo catedralicio recuerdan que la iniciativa de cambiar las puertas de la Seo burgalesa viene dada por distintas razones. "En primer lugar teníamos un motivo religioso pero también porque se celebra un centenario y queremos dejar algo que perdure en el tiempo", dice Rebollo. Además, señala que las puertas actuales "no tienen ningún valor patrimonial ni artístico, tampoco histórico".

En cuanto al aspecto religioso, el vicario para los asuntos económicos de la Archidiócesis de Burgos señala que el objetivo es "construir una fachada llena de contenido", y recuerda que la fachada original gótica "ya tenía imágenes. Tenía un mensaje, un lenguaje, que es siempre lo que buscan las catedrales y estas puertas nuevas van a tener un lenguaje religioso para poder enriquecer la vida de las personas".

Para este proyecto, apunta, "hemos buscado un buen autor, que cree una buena obra para añadir un gran valor a lo que es la Catedral de Burgos y, sobre todo, a esta fachada tan desconocida".

Rebollo destaca también las "consecuencias sociales positivas" que tendrá para Burgos. "Una obra de Antonio López es un reclamo turístico y eso creo que va a contribuir a que la ciudad mejore, a que la economía social mejore... Eso también nos motiva en este proyecto, que sigue en pie".

Críticas desde el desconocimiento

Y es que cuestiones estéticas a parte han sido muchas las informaciones que en los últimos meses, más que profundizar en el proyecto, han buscado la polémica.

En este sentido, Vicente Rebollo, se ha mostrado "sorprendido" de que haya gente en contra de este proyecto. "Yo creo que es una bondad para Burgos, para la economía, para la Catedral, para el patrimonio y para la historia", asegura.

Rebollo cree que las opiniones desfavorables de parte de la población son fruto de la "ignorancia y desconocimiento, porque están evaluando y recogiendo muchas firmas en base a un proyecto que no existe, que no es ese. Hay mucho desconocimiento porque el proyecto actual ni siquiera está terminado, ni siquiera sabemos cómo serán al final las imágenes". Por este motivo, apela a la "prudencia y cuando se conozca definitivamente uno podrá opinar y decidir".

El proyecto de sustitución de las puertas de la fachada de Santa María de la catedral de Burgos parte del cabildo y su financiación correrá a cargo de los empresarios, que ya han puesto en marcha una campaña de mecenazgo liderada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos.