La Universidad de Burgos participa en el Proyecto Europeo Lawyers for the Protection of Fundamental Rights (Lawyers4Rights), financiado por la Comisión Europea y a través del cual se impartirán cuatro seminarios formativos, dirigidos a abogados y centrados en el derecho de reagrupación familiar y la lucha contra el terrorismo, abordando los instrumentos europeos previstos para ello.

Estas reuniones se celebrarán a lo largo del primer semestre del año en las distintas sedes de los socios del proyecto (Milán, Burgos, Roma y Sofía), con asistencia de cincuenta letrados procedentes de Italia, Bulgaria y España.

Todos los seminarios serán gratuitos, los materiales que se faciliten a los participantes, los gastos de viaje y estancia serán sufragados por la Comisión Europea, excepto en el que tendrá lugar en Burgos, en el que los letrados españoles seleccionados deberán hacerse cargo de sus gastos de alojamiento y manutención.

El plazo de solicitudes para participar en el primero de estos seminarios, que se celebrará en Milán, finaliza el próximo 12 de enero. La inscripción, aportando la información y documentación requerida, puede formalizarse en el siguiente enlace: https://lawyers4rights.eu/application-form/. El dominio del inglés es un requisito imprescindible para participar en los seminarios de Milán, Roma y Sofia, valorándose la aportación de certificado acreditativo de este extremo.

Lawyers4Rights tiene como principal objetivo la formación de los operadores jurídicos, en especial de los abogados en ejercicio de distintos Estados Miembros de la UE. El contenido de dicha formación abarca determinados aspectos sustanciales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CFRUE), en concreto en materia de extranjería y lucha contra el terrorismo. De modo general se busca procurar igualmente la promoción de un conocimiento más profundo del origen, la finalidad y el alcance de la normativa europea en relación con la protección de los Derechos Humanos.

Todos los seminarios versarán sobre dos temas principales: el derecho de reagrupación familiar y la lucha contra el terrorismo, abordando los instrumentos europeos previstos para ello (esencialmente, orden de detención europea y orden europea de investigación) así como las directivas comunitarias en materia de derechos procesales del imputado en el proceso penal.

En Burgos se celebrará uno de los cuantro seminarios, concretamente en la Facultad de Derecho de la UBU, los días 1, 2 y 3 de abril, titulado 'EU Charter of Fundamental Rights', con asistencia de veinte abogados españoles y treinta de otras nacionalidades.

En este seminario, el único que se impartirá en castellano, se tratará no sólo la legislación y jurisprudencia europeas, sino que se prestará especial atención la normativa interna española, así como la jurisprudencia de los juzgados y tribunales españoles, en especial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.