Tudanca: “Es importante que lo que salga hoy de las urnas sea con una altísima participación"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, animó hoy a la ciudadanía burgalesa a salir a votar, e indicó que es “importante que todo lo que salga hoy de lar urnas, salga con una altísima participación, que sea incontestable y sea la voluntad soberana de todos los vecinos”. Acompañado por el candidato a la reelección, Daniel de la Rosa, y la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, el líder de los socialistas de la Comunidad ejerció su voto en el CEIP Isabel de Basilea.

“Ha costado mucho en este país llegar a este momento, que podamos votar con libertad a quién nos va a representar, quién va a ser el alcalde de nuestros pueblos o ciudades”, dijo, a la vez que indicó que, cada vez que hay unas elecciones, hay que recordar lo que ha “costado” que las elecciones en España “fueran libres”. “Hay quienes no solo ponen en tela de juicio los procesos democráticos absolutamente garantistas que tenemos en este país, sino que procuran incluso incentivar la abstención”, añadió Tudanca.

Por ello, reiteró la importancia de recordar en las citas electorales “lo difícil que fue conseguir la democracia en el país”. De esta forma, animó a todos los ciudadanos a “participar”, siendo “conscientes de lo que contribuimos todos con cinco minutos de nuestro tiempo a fortalecer la democracia y las instituciones de nuestro país”. “Estamos escuchando discursos que no solo no contribuyen a que la gente participe, sino que parece que tratan de incentivar que la gente no lo haga”, dijo al respecto.

En su intervención ante los medios, tras emitir su voto, deseó también que la jornada de hoy transcurra “con toda normalidad” y que mañana “tengamos gobiernos fuertes en los Ayuntamientos, en una época con muchas incertidumbres”, y concluyó su intervención afirmando que desde su partido afrontan el futuro “con mucho optimismo”.