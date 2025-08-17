La tradición por la que los vecinos de este pueblo de Burgos se visten de romanos para homenajear al dios del vino

¿Te imaginas salir de casa en tu pueblo y encontrarte de pronto en pleno Imperio Romano? Eso es lo que sucede cada agosto en la localidad burgalesa de Baños de Valdearados durante la Fiesta Romana en Honor al Dios Baco. Una celebración declarada de Interés Turístico Regional en la que las calles se llenan de mercados artesanales, tabernas, gladiadores, cetreros y vecinos vestidos de la época. La edición de este año tendrá lugar el fin de semana del 23 y 24 de agosto.

una programación en honor al dios baco

El sábado 23 la fiesta arrancará con la 'Baco Race', una carrera popular que parte del yacimiento de la villa romana de Santa Cruz y que recorre una legua romana (5,5 km). Hay categorías para todas las edades e incluso para valientes que se animen a correr vestidos de auténticos legionarios.

COPE Fiesta Romana en Honor al Dios Baco en Baños de Valdearados (Burgos)

A partir de ahí, la fiesta se traslada a las calles con la apertura del mercado romano, que este año suma más de veinte puestos y novedades tan curiosas como pintacaras, quesos trufados, cosmética con vino, o un “casino del vino”.

El domingo, Baco, junto a Ariadna y Ampelos, saldrá de la villa romana escoltado por soldados, tambores y batucada para recorrer el pueblo hasta la plaza, donde proclamará su pregón antes de dar paso a la gran bacanal con 650 comidas. Durante toda la jornada, estatuas vivientes, venta de esclavos y talleres completarán una experiencia única en Baños de Valdearados (Burgos).

el origen tan singular de esta fiesta

Por supuesto, el vino de la Ribera del Duero es el gran protagonista de la bacanal popular. Esta celebración nació en 1972, cuando se descubrió la villa romana de Santa Cruz y su impresionante mosaico dedicado a Baco, dios del vino, la fertilidad, la agricultura y la música.

COPE Mosaico dedicado al Dios Baco en la villa romana de Santa Cruz, en Baños de Valdearados (Burgos)

Pero esta fiesta no solo sirve para reunir a los vecinos del pueblo y para que miles de visitantes se acerquen hasta la localidad. Es una oportunidad para reivindicar: "Tenemos una villa romana que era de las mejores conservadas de Europa. Lo que hacemos es tratar de reivindicar su valor y poder reanudar esas excavaciones. Al final, está excavado un 10% de todo lo que se sabe que hay en el yacimiento y solo el 3% es visitable", ha explicado Laura Luengo, miembro de la Asociación Cultural Dios Baco.