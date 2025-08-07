El Sonorama Ribera 2025 arranca entre colas, calor y conciertos: Aranda ya vibra con la música

ARANDA DE DUERO ( BURGOS), 06/08/2025.- El grupo Miss Caffeina durante el concierto que ofrecen este miércoles en el Sonorama 2025 celebrado en Aranda de Duero (Burgos). EFE/ Paco Santamaria

Trescientos cincuenta y nueve días después, el Sonorama Ribera vuelve a vibrar, y en la primera de las cinco jornadas de música programadas lo hace entre idas y venidas a los alojamientos, compras en atestados supermercados, terraceo frente al sofocante calor y, por supuesto, las actuaciones que inauguran esta edición 2025 del festival ribereño.

Rulo y la Contrabanda, Nil Moliner, Miss Caffeína o Zahara han abierto este festival este miércoles.

EFE ARANDA DE DUERO ( BURGOS), 06/08/2025.- La cantante Zahara durante el concierto que ofrece este miércoles en el Sonorama 2025 celebrado en Aranda de Duero (Burgos). EFE/ Paco Santamaria

Desde las seis de la mañana se han visto colas a las puertas del parque General Gutiérrez, que abría oficialmente a mediodía, para pillar buen sitio en la zona de acampada. Y es que, en plena ola de calor, las sombras están más que cotizadas.

"Ha llegado ya más o menos la mitad de la gente que esperamos en el camping. De unos 11.000, habrá entre 5.000 y 6.000. También queda sitio en la zona de 'glamping'. Esperamos que vayan viniendo poco a poco en los siguientes días y el gran aluvión para el sábado, porque Arde Bogotá ha movido muchísimo", ha explicado a EFE Antonio Duque, responsable de la zona de acampada.

Este año, con una ola de calor, están siendo especialmente precavidos, con reparto de agua entre los acampados y prohibición de fumar dentro del parque ante la alerta por riesgo de incendio:

EFE ARANDA DE DUERO ( BURGOS), 06/08/2025.- Un momento del concierto que Fermín Muguruza ofrece este miércoles en el Sonorama 2025 celebrado en Aranda de Duero (Burgos). EFE/ Paco Santamaria

"Les hemos pedido que para fumar, salgan fuera. No queremos correr riesgos", ha insistido Duque.

Sonorámicos rondando

Mientras las calles de la ciudad se llenaban de maletas y mochilas de los sonorámicos, en la plaza del Trigo, todavía ajena a las multitudinarias actuaciones que se han convertido en míticas, los responsables locales, con el alcalde a la cabeza, Antonio Linaje, han presentado el dispositivo municipal para el festival.

Más de un centenar de trabajadores, entre Policía Local, Bomberos, Parques y Jardines y Servicios, a los que hay que sumar dos centenares de voluntarios de protección civil de 24 agrupaciones diferentes, o 45 efectivos de Cruz Roja con cinco ambulancias, trabajarán para asegurar que el festival se desarrolle con normalidad y sin incidentes.

EFE ARANDA DE DUERO ( BURGOS), 06/08/2025.- El rapero Fernando Costa durante el concierto que ofrece este miércoles en el Sonorama 2025 celebrado en Aranda de Duero (Burgos). EFE/ Paco Santamaria

Un esfuerzo de personal que, según ha anunciado el regidor arandino, por primera vez se cuantificará y se calculará su coste económico para saber cuál es la repercusión de cada euro invertido en Sonorama.

Buen ambiente garantizado

Como protagonista especial, el ya legendario buen ambiente que rodea a la cita festivalera y que atrae a muchos de los asistentes.

"Es el mejor festival del mundo", ha asegurado sin dudarlo María Zapater, de Egea de los Caballeros (Zaragoza), que comparte su quinto Sonorama en una terraza a pocos metros del recinto festivalero con otras amigas, algunas que se estrenan y otras que suman un par de ediciones.

Reconocen a EFE que les gusta mucho el cartel de este año y aplauden que se haya vuelto a sonidos más indies, reduciendo los sonidos más urbanos y raperos que fueron protagonistas el año pasado.

EFE ARANDA DE DUERO ( BURGOS), 06/08/2025.- Un momento del concierto que Rulo y la Contrabanda ofrecen este miércoles en el Sonorama 2025 celebrado en Aranda de Duero (Burgos). EFE/ Paco Santamaria

En Aranda están ya también Álvaro, de Santander, y Daniel, de Huelva, que se hicieron amigos de Erasmus en Italia y por segunda ocasión repiten encuentro en Sonorama.

"Yo he cogido un vuelo a Santander y desde allí nos hemos bajado. A disfrutar", señala el ovetense mientras descargan el equipaje del coche aparcado junto al complejo deportivo Juan Carlos Higuero, que no van a mover en todo el fin de semana.

A la expectativa se encuentra Jaume, de Barcelona, que visita por primera vez Sonorama y que admite que ha sido su amigo Jorge, de Madrid y al que conoció también gracias a su Erasmus en Polonia, el que le ha convencido a participar en una cita "de la que no había oído hablar en la vida".

Buen ambiente, ganas de disfrutar y un arranque sonorámico que, en la edición de 2025, ha comenzado al ritmo de Nil Moliner, Rulo y la Contrabanda, Miss Caffeína o Zahara, cuyas propuestas musicales han sido ideales para calentar motores de cara a otros cuatro días de goce y recreo.