Sirve un calimocho de cartón de supermercado, sin hielos y en vaso de plástico: "Con permiso"

El influencer Cristian Ventura ha saltado a la fama en redes sociales por sus peculiares vídeos. Bandeja en mano recorre calles, playas, festivales y hasta el Peñón de Gibraltar. A pie o incluso montado a caballo. Este joven sevillano ejerce como camarero desde los 14 años. Una vocación que le inculcó su abuelo y que le ha catapultado a la fama por su estilo, elegancia, educación y originalidad.

Un servicio de 10

El objetivo de Cristian era mostrar el protocolo hostelero del sur para servir "como Dios manda" un vino o una cerveza. Tal ha sido el éxito, que varios de sus vídeos acumulan millones de visitas en Instagram y TikTok.

Su banda sonora es Nino Bravo. Al ritmo de la canción 'Un beso y una flor', muestra su lado más servicial con el cliente, que espera su copa con gran admiración.

Hasta ahora, le habíamos visto servir copas montado en un caballo, desplazarse por unas escaleras mecánicas, colaborar con el Real Betis, desvelando uno de sus nuevos fichajes, servir una ginebra en lo alto del Peñón de Gibraltar, o desplazarse hasta la Velada del Año de Ibai Llanos. Sin embargo, nos ha vuelto a sorprender con un servicio en plena madrugada en uno de los festivales más famosos de España.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Un calimocho por las calles de Burgos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A Cristian Ventura le ha salido un competidor en Burgos. Aunque hay que admitir que le tiembla un poco la bandeja, el creador de contenido de entretenimiento Daniel Esteban, conocido como 'This is Burgos', se ha lanzado a las calles para realizar un servicio muy particular: un calimocho sin hielos de cartón de supermercado en vaso de plástico.

En su vídeo parodia, recorre la avenida del Cid hasta la estatua del toro, para adentrarse en el casco histórico de la capital. En su recorrido, mantiene la esencia de Ventura y su característico "con permiso, buenas tardes", cuando se cruza con algún burgalés que le mira con incredulidad.

Daniel Esteban atraviesa las calles Laín Calvo y la Paloma hasta llegar a la Plaza del Rey San Fernando, donde la Catedral de Burgos se convierte en un marco incomparable para su estilo peculiar.





Al llegar a la Fuente de San Esteban, se refresca con la mano izquierda, mientras, en la derecha continúa sosteniendo la bandeja. Prosigue su ascensión hasta el Castillo de Burgos, donde en el mirador le espera un cliente "muy exigente".





Aunque su esmero ha sido importante, la ausencia de hielos en el vaso ha provocado los comentarios de algunos usuarios y la mofa con esta parodia. El vídeo acumula cerca de 200 'Me gusta' en la red social 'X' en tan solo unas horas.