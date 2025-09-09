Cuando viajas por España y encuentras en la carta de un restaurante nuestra "Morcilla de Burgos", yo sé que a ti también te sale una sonrisa. Y claro, sabes diferenciar perfectamente si te están dando gato por liebre con la morcilla.

Alamy Stock Photo Morcilla de Burgos

Cómo no vamos a presumir de nuestro producto más internacional, aquí, en Burgos. Pues dicho y hecho. Este fin de semana, la Llana de Afuera se va a convertir en un gran escaparate para la morcilla con la celebración de la I Feria de la Morcilla de Burgos IGP.

objetivo solidario con organizaciones de burgos

Un evento que se va a desarrollar este próximo sábado 13 de septiembre y que se estrena con un doble propósito: Reivindicar uno de los productos más emblemáticos de la cocina burgalesa y, al mismo tiempo, apoyar a las personas más necesitadas de nuestra sociedad. Y es que todo lo recaudado en tíckets solidarios irá destinado a tres organizaciones: Atalaya, Amycos y Asociación Calzadas. Para el concejal de Festejos, César Barriada, esto es "algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos todos los burgaleses". Bien sean eventos culturales, deportivos o, en este caso, gastronómicos "todos ellos habitualmente conllevan una colaboración con alguna de las asociaciones benéficas que trabajan en nuestra ciudad, que prestan servicio y que ayudan", recuerdo Barriada.

COPE Presumir de nuestro plato estrella: la I Feria de la Morcilla llega a Burgos capital este sábado

un evento que va más allá del pincho de morcilla

En la Llana de Afuera, este sábado, todo va a girar en torno a la Morcilla de Burgos con Indicación Geográfica Protegida (IGP). Pero también va a haber tiempo para degustar un buen vino de nuestras dos denominaciones de origen; o ver como se prepara en directo una olla podrida con alubias de Ibeas y morcilla. Los encargados de prepararla serán las peñas ganadoras de los certámenes 'El Buen Yantar' y 'Masterpeñas 2025'.

Ayuntamiento de Burgos Presumir de nuestro plato estrella: la I Feria de la Morcilla llega a Burgos capital este sábado

Además, la programación se completará con música y actuaciones de grupos de folclore, con la inestimable participación de las peñas.

Será la primera edición de una feria que busca mantenerse en el tiempo y convertirse en un indispensable del calendario de eventos en nuestra ciudad.