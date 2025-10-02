La Policía Nacional celebra en Burgos su día grande con un emotivo homenaje y la despedida de Jesús Nogales

La Policía Nacional ha celebrado este 2 de octubre en Burgos la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo. El acto institucional, que ha tenido lugar en el exterior de la iglesia de la Real y Antigua de Gamonal, ha reunido a las principales autoridades de la provincia en una jornada que ha combinado solemnidad, emoción y reconocimientos.

COPE Jesús Nogales deja su cargo tras ocho años al frente de la Comisaría Provincial de Burgos.

El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, ha subrayado la importancia de la Policía Nacional en el día a día de los burgaleses, recordando que “es una policía que está con la gente en los barrios, en Burgos, Aranda y Miranda”. Ha defendido el papel del cuerpo como bastión de los valores democráticos, destacando su presencia constante en la vida social, cultural y deportiva de la provincia. “Hoy es un día de reconocimiento, de agradecimiento y de puesta en valor de lo que significa tener una Policía Nacional con 200 años de historia que nos garantiza el funcionamiento de una democracia siempre en construcción, pero cada vez más sólida gracias al trabajo de sus servidores públicos”, apuntaba.

La despedida del comisario Nogales

El acto ha tenido un marcado carácter emotivo por la despedida del comisario principal Jesús Nogales, que deja su cargo tras ocho años al frente de la Comisaría Provincial de Burgos.

Nogales ha agradecido el apoyo recibido por instituciones, administraciones y medios de comunicación, a quienes ha reconocido como un “órgano fiscalizador necesario para mejorar como sociedad”. Además, ha subrayado que ser policía “no es un uniforme que se cuelga al final del turno, sino un compromiso y una ejemplaridad que acompañan toda la vida”.

El comisario, natural de Gamonal, ha resaltado la importancia de acercar la Policía a la calle y de mantener la conexión con los ciudadanos. “Queríamos que la Policía se viera, que estuviera en la calle, integrada con la gente. Y hacerlo aquí, en Gamonal, en mi barrio de toda la vida, me produce un especial orgullo”, comentaba.

En su repaso a estos años, Nogales también ha compartido su preocupación por los delitos vinculados a las nuevas tecnologías y las estafas digitales, asegurando que “la velocidad de los fraudes supera a veces la capacidad de respuesta, y más que más policías, lo que necesitamos es más cultura de seguridad ciudadana”.

Ricardo Ordóñez Jesús María Nogales García tomó posesión como comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Burgos en 2018

En sus declaraciones, Nogales ha insistido en que Burgos mantiene una de las tasas de criminalidad más bajas del país, pese a ser una provincia dinámica y con fuerte actividad económica e industrial. “Tener una ciudad rica, abierta y con gran movimiento, y que siga siendo una de las más seguras de España, dice mucho de sus ciudadanos y de la labor de la Policía Nacional”, afirmaba.

Reconocimientos y condecoraciones

La jornada ha servido también para rendir homenaje a la labor de distintos profesionales. Catorce agentes recibieron la cruz al mérito policial con distintivo blanco. Además, en el apartado civil, fueron distinguidos el jefe provincial de Tráfico, Raúl Galán, y el exrector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, con la medalla al mérito policial.

Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Burgos y la cantante Nohemy Ruth García fueron nombrados Policía Honorario, un reconocimiento que simboliza la estrecha colaboración entre la institución y la sociedad civil.

La celebración, acompañada por la Unidad de Música de la División San Marcial del Ejército de Tierra, dejó momentos de emoción entre los familiares de los condecorados, a quienes Nogales dedicó unas palabras especiales: “Nuestra profesión tiene un plus de dureza y compromiso que no solo vivimos nosotros, también nuestras familias. Hoy, ellas también reciben un merecido reconocimiento”.

Una jornada que, en palabras de De la Fuente, ha servido para “reconocernos en la Policía Nacional”, y que marcó también el final de una etapa con la despedida de un comisario que ha dejado huella en Burgos.