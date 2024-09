La nostalgia vuelve sobre ruedas a Burgos con la IV Exhibición Solidaria de Coches Clásicos

En la España de los años 60, subirse a un coche clásico era casi una aventura épica, una mezcla de emoción y paciencia infinita. Aquellos Seat 600, Ford y Renault Dauphine no solo te llevaban del punto A al punto B, sino que también te ofrecían una masterclass de mecánica improvisada. Ir de viaje en familia significaba empaquetar maletas y niños en un espacio diseñado para menos personas de las que normalmente iban, mientras el motor hacía su característico "¡vamos, que yo puedo!" en cada cuesta.

Las ventanillas bajadas eran el aire acondicionado de la época, y todos sabían que la radio, cuando funcionaba, solo sintonizaba un par de emisoras. Los viajes a la playa o al pueblo eran lentos, pero llenos de chistes malos, paradas imprevistas para ver "si el coche necesita un respiro", y esas conversaciones eternas sobre quién sabía realmente por dónde se iba. Hoy en día, esos coches son piezas de museo, pero, en su momento, eran los héroes que nos hacían sentir que el destino no importaba tanto... ¡Siempre y cuando llegaras!

Ricardo Ordóñez III Salida de coches antiguos y clásicos del Club Burgalés de Vehículos Históricos

Este sábado 28 de septiembre, Burgos revive esa nostalgia con la IV Exhibición Solidaria de Coches Clásicos, organizada por el Club Burgalés de Vehículos Históricos, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Ayuntamiento de Burgos. Este evento único no solo trae de vuelta aquellos tiempos dorados del automóvil, sino que también lo hace con un objetivo claro: recaudar fondos para la investigación y lucha contra el cáncer.

La cita, que ya es una tradición en la ciudad, ofrecerá la oportunidad de ver de cerca auténticas joyas del automovilismo, con coches que abarcan desde 1915 hasta 1991. Entre los vehículos más destacados que participarán en la exhibición y los paseos solidarios se encuentran un Ford T de 1924 y un impresionante camión Pegaso 3046 que compitió en el mítico rally París-Dakar. Los asistentes podrán no solo admirar estos tesoros históricos, sino también disfrutar de un paseo por las calles de Burgos, al estilo de antaño, a cambio de una donación mínima de 10 euros que será destinada íntegramente a la AECC.

Ricardo Ordóñez III Salida de coches antiguos y clásicos del Club Burgalés de Vehículos Históricos

El evento comenzará a las 11:00 de la mañana con la exhibición de los coches en el Paseo Sierra de Atapuerca. Los paseos solidarios tendrán lugar a las 12:00, 13:00 y 14:00 horas, con un recorrido que llevará a los participantes por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. El trayecto atravesará el Puente San Pablo, la Plaza de España y la Avenida Reyes Católicos, permitiendo a los asistentes disfrutar de una experiencia única que combina historia, solidaridad y una pizca de adrenalina.

Ricardo Ordóñez II Salida de coches antiguos y clásicos a favor de AECC Burgos

APOYO A LA INVESTIGACIÓN

José María del Río, vicepresidente del club, destacó la importancia de este evento como una oportunidad para que la sociedad burgalesa muestre su solidaridad con la lucha contra el cáncer, recordando que "el cáncer no discrimina y todos conocemos a alguien que ha sido afectado". Eduardo González, presidente de la AECC en Burgos, subrayó el impacto que este tipo de iniciativas tiene en la financiación de la investigación. "Gracias a este evento, el año pasado conseguimos recaudar más de 5.000 euros, y en los últimos cuatro años hemos contribuido con más de un millón de euros a la investigación en cáncer", señaló.

Ricardo Ordóñez II Salida de coches antiguos y clásicos a favor de AECC Burgos

El apoyo a la investigación es crucial. La AECC es la entidad privada que más fondos dedica a la investigación contra el cáncer en España, con más de 114 millones de euros comprometidos y más de 1.500 investigadores trabajando en proyectos vitales para mejorar los tratamientos y la detección temprana de la enfermedad. Cada euro recaudado este sábado será un paso más hacia nuevos avances que pueden salvar vidas.

El presidente de la AECC en Burgos aprovechó para hacer una petición importante sobre la financiación de la investigación contra el cáncer. "No es justo que el 92% de nuestros ingresos, y en consecuencia las aportaciones que hacemos a investigación, sean privados. No estoy pidiendo al Ayuntamiento, ni mucho menos, sino a las instituciones públicas en general. Solicitamos más ayuda para la investigación. Lo que no puede ser es que un chaval que cumple su tesis de tres años llegue al final y no haya más dinero para continuar, teniendo que volver a hacer su trabajo diario, que es importante, pero no es investigación", subrayó González.

El Ayuntamiento de Burgos invita a toda la ciudadanía a participar en este evento solidario, disfrutando de una jornada en familia, con amigos, y colaborando con una causa que nos toca a todos de cerca. La combinación de nostalgia automovilística y el compromiso con la lucha contra el cáncer hacen de esta exhibición una cita ineludible en el calendario solidario de la ciudad.