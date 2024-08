El motivo por el que esta ciudad de España cerrará su espacio aéreo en los próximos días

Con motivo de la celebración del festival Sonorama Ribera, que se llevará a cabo del 7 al 11 de agosto en Aranda de Duero, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegarán un amplio dispositivo para garantizar la seguridad de los asistentes.

Se espera que este evento, que celebra su vigésimoséptima edición, atraiga a cerca de 100.000 personas durante sus cinco días de duración. Esta gran afluencia esperada, que lo convierte en uno de los festivales de música 'indie' más importantes del país, obligará a reforzar de manera significativa las medidas de seguridad en la localidad de la provincia de Burgos.

Entre 105 y 115 agentes de la Policía Nacional trabajarán en el dispositivo, entre los que se incluyen unidades especializadas como la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocida por su capacidad de gestionar grandes concentraciones de personas.

Foto: EFE





También estarán presentes en Aranda de Duero brigadas especializadas en la vigilancia del subsuelo y efectivos de los TEDAX, que se encargarán de detectar posibles amenazas de explosivos. "La ciudad va a estar más segura y va a tener más gente trabajando", ha destacado el Comisario Principal de Burgos, Jesús Nogales.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Especial atención a la vigilancia aérea



La vigilancia aérea será otro de los pilares fundamentales del dispositivo de seguridad. Un helicóptero realizará tareas de control y supervisión durante todo el evento, complementado por drones de Policía que operarán las 24 horas del día.

Foto: ICAL | Ricardo Ordóñez

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Una de las principales novedades de este año es la restricción total del espacio aéreo sobre Aranda de Duero durante el festival. Jesús María Nogales ha subrayado la importancia de esta medida para evitar la presencia de drones no autorizados: "No es que en Aranda vuelen muchos Boeing, pero no se va a permitir que vuele ni siquiera un dron". Además, advierte de que las sanciones económicas para quienes infrinjan esta norma son severas.

La Policía Local y Guardia Civil también multiplicarán sus esfuerzos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a las fuerzas locales, la Policía Local de Aranda de Duero duplicará su presencia en las calles, con más de veinte agentes dedicados exclusivamente a las tareas relacionadas con el festival. Los mandos y agentes que habitualmente se ocupan de otras funciones se unirán al operativo para garantizar la seguridad pública en todo momento.

Foto: EFE | Paco Santamaría





La Guardia Civil también jugará un papel crucial. En este caso, en el control de accesos a la ciudad para evitar que se introduzcan en Aranda armas o sustancias estupefacientes. Este esfuerzo se complementará con patrullas constantes y la presencia de la unidad canina, especialmente entrenados para la detección de drogas y explosivos.





El dispositivo de seguridad del Sonorama Ribera 2024 garantizará que la fiesta se desarrolle en un entorno seguro y controlado. Con la coordinación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local, Aranda de Duero se prepara para acoger uno de los festivales de música más importantes del país, asegurando que cada detalle esté cuidadosamente planificado para el disfrute seguro de todos los asistentes.