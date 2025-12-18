La Guardia Civil vuelve a Orduña para conocer el estado de las monjas mayores de Belorado (Burgos)

Hace unas semanas fueron detenidas dos exmonjas de Belorado, entre ellas la exabadesa, y un anticuario por la apropiación indebida de obras de arte del monasterio

Un operativo de la Guardia Civil se ha desplazado esta mañana al monasterio de Orduña (Bizkaia), junto con una comitiva judicial, para conocer el estado físico de las cinco monjas mayores, que el Arzobispado de Burgos considera la verdadera comunidad religiosa de Belorado, y valorar si requieren de algún tipo de ayuda o atención.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que están realizando una visita al monasterio vasco, que no es un registro, han matizado, y que se realiza por mandato judicial del Juzgado de Briviesca con el objetivo de valorar cómo se encuentran las mayores, con edades entre 87 y 101 años.

Han explicado que, cuando los agentes registraron el monasterio de Orduña el pasado noviembre, dentro de una investigación por venta de patrimonio que acabó con dos exmonjas detenidas, vieron que las monjas mayores podían necesitar algún tipo de ayuda o atención.

Amplio dispositivo

Ahora, para comprobar cómo se encuentran se ha movilizado un amplio dispositivo de la Guardia Civil, con una comisión judicial que incluye la presencia de la jueza titular del Juzgado de Briviesca (Burgos), además de otros profesionales como forenses, según han informado las exmonjas.

Una de ellas, sor Paloma, ha asegurado a través de varios vídeos difundidos que la comitiva judicial se va a llevar a las mayores, y ha insistido en que lo hace en contra de su voluntad, para trasladarlas a otros monasterios de la Federación de Clarisas, extremo este no confirmado por la Guardia Civil.

Las monjas ancianas fueron trasladadas desde el convento burgalés al de Orduña a finales de julio, unos días antes de que el Juzgado de Briviesca diera la razón al Arzobispado y ordenara a las ocho monjas excomulgadas que desalojen el monasterio de Belorado, desahucio pendiente de ejecutar.

El pasado 1 de agosto otra comisión judicial ya intentó trasladar a las mayores como medida cautelar dentro de un procedimiento impulsado por la Fiscalía de protección a personas mayores, aunque finalmente dicho traslado quedó suspendido.